Tekirdağ'ın tabanca ile vurulan iki genç kız son yolculuklarına uğurlandı

Yağmur E. için Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Yağmur E.'nin cenazesi Yeniçiftlik Mezarlığı'na defnedildi. Rabia Kübra Y. için ise ilçe merkezindeki Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı törende hüzün hâkimdi. Rabia Kübra Y., cenaze namazının ardından Marmaraereğlisi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ortaokuldan beri yakın arkadaş oldukları ve lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenilen iki genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, Yağmur E.'nin hayatında sorunlar yaşadığı, kendisine zarar vermek amacıyla babasının tabancasını kullanmayı öğrendiği ve olay günü arkadaşı Kübra Rabia Y.'yi yardım için çağırdığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bulundukları sırada Yağmur E.'nin babasına ait olduğu belirtilen tabancanın ateş alması sonucu Yağmur E.'nin başına isabet etti. Büyük bir şoka giren Kübra Rabia Y.'nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği öne sürüldü. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın intihar hadisesi olabileceği ve evde üçüncü bir şahsın bulunmadığı ifade edildi.