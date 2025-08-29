Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır

Balıkçılar, teknelerinin bakımını yaparak ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı.

Geçimlerini avcılıkla sağlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılıp nasiplerini arayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Pehlivanoğlu, sezonun başlamasıyla yeniden denize ağ atarak nasiplerini aramaya başlayacaklarını dile getirdi.

Balıkçı İdris Şeremet de denizde ekmek mücadelesine başlayacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Herkes için bereketli bir sezon dileyen Şeremet, denize açılmak için gün saydıklarını aktardı.