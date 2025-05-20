Tekke’nin aradığı isim bulundu: Trabzonspor’a Danimarkalı 8 numara

Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor’da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Scout ekibinin izlediği oyuncular ile listesini oluşturan Bordo-Mavili kulüp Teknik Direktör Fatih Tekke’nin vereceği kararlara göre girişimlere başlayacak.

İki sezondur orta sahada büyük sıkıntılar yaşayan Bordo-Mavililer’de Fatih Tekke 8 numaraya oyunu hızlandıracak tempolu bir oyuncu istediğini dile getiriyor. Bu yönde arayışlara giren Bordo-Mavililerde gündeme gelen isimlerden biri Danimarka’nın Midtjylland kulübünde forma giyen Oliver Sorensen oldu.

23 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun agresif futbolu, teknik kapasitesi, fizik kalitesi ile Fatih Tekke’nin aradığı isim olduğu ifade ediliyor. 5,5 milyon Euro bonservis bedeli biçilen merkez orta saha oyuncusu için Avrupa kulüplerinin de takipte olduğu biliniyor. Trabzonspor’un Haziran ayında oyuncu ile ilgili kararını verip girişimlere başlaması bekleniyor.

Oliver Sorensen bu sezon Danimarka kulübü ile 40 maça çıkıp 10 gol ve 4 asist üretti.