Teklic'le söz kesildi. Türkiye'ye geliyor

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Bonservisi, Hırvatistan’ın NK Varazdin kulübünde bulunan 24 yaşındaki genç yıldız adayının, İnstagram'dan Trabzonspor'u takibe alması da transfer görüşmelerine başlandığı iddialarını doğrulattı. Bugün de, Hırvatistan’dan oyuncu ile söz kesildi şeklinde haberleri gelmeye başladı.

Split doğumlu 1,82’lik genç 10 numara; orta sahanın sol ve sağında da forma giyebilen yetenekli bir isim olarak, Hırvat futbolunda son zamanlarda yer edinen, Hırvatistan’ın U19 ve U20 milli takımlarında toplam 6 kez forma giyen Teklic, henüz A milli takımının formasıyla tanışmadı.

Hırvatistan A Milli Takım formasını giyecek aday oyuncular arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu, Hajduk Split alt yapısında yetişen ve en son oradan NK Varazdine takımına transfer olmuştu.

Kendisiyle bugün söz kesilen oyuncunun, sağlık kontrolleri için Türkiye’ye, İstanbul’a davet edildiği iddia edildi.

Nenad Bjelica'nın, gelecek vadeden futbolcular listesinde gösterdiği solak oyuncunun, son dönemde yükselen bir performansa sahip olduğu gözlendi.

Geçen sezon 33 maçta forma giyip 9 gol, 2 asist yapan, NK Varazdin forması giyen 10 numara Tonio Teklic ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Normalde, önümüzdeki sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Tonio için, Trabzonspor’un 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği duyuldu.

Oyuncunun sağlık kontrolünden sonra bir problemi çıkamaması halinde, kendisiyle sözleşme imzalanması bekleniyor.

Yabancı kontenjanı nedeniyle; bu transferin +99 doğumlu sonrası kontenjanından yapıldığı belirtildi.

Kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak olan Tonio Teklic’in, yıllık sadece 700 bin Euro maaş alacağı, oyuncuya saçma bir uygulama olan imza parası gibi bir ödemenin de, yapılmayacağı öğrenildi.