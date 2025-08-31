Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı!

Kaynak: Haber Merkezi
Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Manchester City kalecisi Ederson Moraes için teklifini yapmıştı. İngiliz devi, sarı-lacivertlilerin teklifine hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Ederson girdi. Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu deneyimli kaleci için sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı.

Bu arada Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye ilk resmi teklifini de yaptı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz devine 12 milyon euro teklif etti.

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktıHakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

y.jpeg

Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyanı! Galatasaray sonrası olay açıklamaÇaykur Rizespor'dan gece yarısı isyanı! Galatasaray sonrası olay açıklama

MANCHESTER CITY'DEN EDERSON İÇİN FENERBAHÇE'YE RET!

Manchester City'nin, Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifini reddettiği ancak sarı-lacivertlilerin transfer için yoğun baskı yaptığı ifade edildi. Transferinde sürecini ve pazarlıkları, Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in yürüttüğü aktarıldı.

Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!

Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyorJose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

Son Haberler
İtfaiye ve polis kapıyı açtı! Şişli’de Profesör evinde ölü bulundu
İtfaiye ve polis kapıyı açtı! Şişli’de Profesör evinde ölü bulundu
Karadenizli balıkçılar Tekirdağ yolcusu
Karadenizli balıkçılar Tekirdağ yolcusu
ABD'li senatörlerden Dışişleri Bakanı'na Gazze mektubu
ABD'li senatörlerden Dışişleri Bakanı'na Gazze mektubu
Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı!
Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı!
Balıkesir'de bir deprem daha (31 Ağustos 2025)
Balıkesir'de bir deprem daha