Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Ederson girdi. Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu deneyimli kaleci için sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı.

Bu arada Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye ilk resmi teklifini de yaptı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz devine 12 milyon euro teklif etti.

MANCHESTER CITY'DEN EDERSON İÇİN FENERBAHÇE'YE RET!

Manchester City'nin, Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifini reddettiği ancak sarı-lacivertlilerin transfer için yoğun baskı yaptığı ifade edildi. Transferinde sürecini ve pazarlıkları, Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in yürüttüğü aktarıldı.

