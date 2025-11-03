Askerlik görevini yerine getirmek isteyen yetişkin vatandaşlar için sunulan bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen ancak askerlik bedelini tek seferde ödeyemeyen kişilere finansal destek sağlayan özel bir kredi türüdür. Bu kredi, başvuru sahiplerinin bedelli askerlik ücretini uygun koşullarla ve taksitler halinde ödeyebilmesini amaçlar.

Bu haberimizde bedelli askerlik kredisi veren bankaların hangileri olduğunu ve şartlarını detaylı bir şekilde ele aldık. Tüm detaylar aşağıda!

Bedelli Askerlik Kredisi Nedir?

Bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen ancak gerekli ücreti tek seferde ödeyemeyen kişiler için bankalar tarafından sunulan özel bir finansman desteğidir. Temel amacı, askerlik bedelinin ödenmesini kolaylaştırmak ve başvuru sürecinde maddi zorluk yaşayan vatandaşlara uygun koşullarda kredi imkânı sağlamaktır.

Genellikle ihtiyaç kredisi kategorisinde değerlendirilen bedelli askerlik kredileri, diğer kredi türlerine kıyasla daha düşük faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve uygun geri ödeme planları ile sunulur. Böylece, başvuru sahibi askerlik bedelini bankadan aldığı krediyle hemen ödeyebilir ve sonrasında borcunu belirlenen süre boyunca aylık taksitlerle geri öder.

Krediye başvurmak için genellikle bankaların talep ettiği belgeler arasında kimlik belgesi, gelir belgesi ve bedelli askerlik başvuru belgesi yer alır. Banka, bu evraklar üzerinden kişinin kredi notunu, gelir durumunu ve geri ödeme kapasitesini değerlendirir. Uygun bulunması halinde kredi onaylanır ve bedel kişinin hesabına aktarılır.

Bedelli askerlik kredilerinde geri ödeme planı, başvuran kişinin maddi durumuna göre kişiselleştirilebilir. Düzenli ödemeler, hem kredi borcunun sorunsuz kapanmasını hem de kişinin kredi notunun olumlu yönde etkilenmesini sağlar.

TeklifimGelsin’in Sunduğu Bedelli Askerlik Kredisi Fırsatları Neler?

TeklifimGelsin tarafından sunulan bedelli askerlik kredisi kullanıcıların onlarca banka arasında tek tek araştırma yapmak yerine tüm teklifleri aynı sayfada karşılaştırabilmesinde olanak sağlamaktadır. Böylece her kullanıcı, en düşük faizli bedelli askerlik kredisine hızlı ve güvenli biçimde ulaşabilir. Başvuru süreci dijital olarak yürütüldüğü için banka şubesine gitmeden çevrimiçi başvuru yapmak ve onay almak mümkündür.

Bedelli Askerlik Kredisi Şartları Nelerdir?

Bedelli askerlik için kredi kullanmak isteyen kişilerin, bankalar tarafından belirlenen bazı temel koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar, hem başvuru sahibinin finansal durumunu hem de kredi geri ödemesini güvence altına almayı amaçlar. Aşağıda bu koşulları ayrıntılı şekilde bulabilirsin:

18 yaşını doldurmuş olmak: Kredi başvurusunda bulunabilmek için reşit olma şartı aranır.





Belgelenebilir gelire sahip olmak: Bankalar, başvuru sahibinin düzenli bir gelir kaynağına sahip olduğunu görmek ister. Maaş bordrosu, vergi levhası veya gelir belgesi bu kapsamda değerlendirilir.





Yeterli kredi notuna sahip olmak: Kredi notu, bankaların başvuranın borç ödeme alışkanlıklarını değerlendirmesinde önemli bir kriterdir. Düşük kredi notu olan kişiler için ek teminatlar talep edilebilir.





Askerlik başvuru sürecinin devam ediyor olması: Bedelli askerlik kredisi, başvuru tamamlanmadan önce alınmalıdır. Çünkü banka, askerlik sürecine ilişkin belgeleri inceleyerek değerlendirme yapar.





Gerekli belgelerin sunulması: Kimlik, gelir belgesi ve askerlik durumunu gösteren belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekir.





Kefil veya teminat talebi: Kredi notu düşük olan kişilerden banka, ek güvence olarak kefil ya da teminat gösterebilmelerini isteyebilir.





Evli başvuranlar için eş onayı: Eğer kredi kapsamında ipotek işlemi yapılacaksa, evli kişilerin eşlerinden yazılı onay alınması gerekir.





Azami vade süresi: Bedelli askerlik kredilerinde genellikle en fazla 36 aya kadar vade seçeneği sunulur.

Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Bedelli askerlik kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Albaraka Türk, Halkbank, İş Bankası, Denizbank, Akbank, QNB, Vakıfbank ve Türkiye Finans yer almaktadır. Bu bankaların sunduğu faiz oranları ve vade seçenekleri değişiklik göstermektedir.

Onlarca bankaya tek tek gitmeye gerek kalmadan TeklifimGelsin üzerinden bedelli askerlik kredisi veren bankaları inceleyebilir, faiz oranlarına göz atabilir ve en uygun teklife başvuru yapabilirsiniz.

Bedelli Askerlik Kredisi Kimlere Verilir?

Bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen ve belirlenen bedeli ödemekte zorlanan kişilere verilir. Bu krediden yararlanabilmek için bazı temel şartların sağlanması gerekir. Öncelikle, tüm askerlik çağına gelmiş yükümlülerin henüz fiili askerlik görevine başlamamış olması gerekir; bu şart, yaş sınırlaması gözetmeksizin bedelli askerlik hakkından faydalanabilmek için önemlidir.

Ayrıca, yoklaması henüz yapılmamış yükümlüler için sağlık muayenesi sonucunda “Askerliğe Elverişlidir” kararı alınmış olmalıdır. Kura veya sınıflandırma süreciyle bedelli askerlik hakkı kazanan kişilerden, bu haklarından herhangi bir nedenle vazgeçmemiş olmaları da beklenir.

Başvuru tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlar da bedelli askerlik kredisi alabilir; ancak bu kişiler, başvuruyu takiben iki ay içinde bedelli askerlik ücretini ödemiş olmalı ve kura ya da sınıflandırma süreci öncesinde bu haktan vazgeçmemiş olmalıdır.