Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da bir şahıs, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret etti diğer yolcular buna kayıtsız kalmadı. Tekme tokat dövülerek metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altın alındı.

Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da meydana geldi. İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.

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Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

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O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, metronun içinde darbedilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.

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