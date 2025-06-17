Tekmeci Yusuf Yerkel'e yeni görev! Soma'da madenciye yaptığı yürek kanatmıştı

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Tekmeci Yusuf Yerkel'e yeni görev! Soma'da madenciye yaptığı yürek kanatmıştı

Soma faciası sırasında bir madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in yeni görevi belli oldu. Yusuf Yerkel, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecekler arasında yer aldı.

Soma'da 301 işçinin can verdiği maden faciasında bir madenciyi tekmeleyen ve bu hareketi ile akıllara kazınan Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi’nde Türkiye'yi temsil edecek. Yusuf Yerkel TFF’de koordinatör olarak çalışıyordu.

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TFF'nin açıkladığı UEFA komitelerinde Türkiye’yi temsil edecek isimlerin arasında 301 madencinin can verdiği Soma faciasında bir madenciyi tekmeleyen, dönemin Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel UEFA HatTrick Komitesi’ne Türkiye’yi temsil edecek olması dikkat çekti.

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Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak görev yapan Yusuf Yerkel geçtiğimiz yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) koordinatör olarak atanmıştı.

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