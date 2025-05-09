Tekmeler ve yumruklar havada uçtu: Meydan savaşı kameraya böyle yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da bir kafede gruplar arasında yaşanan kavga meydana kavgasına döndü. Tekmeli ve yumruklu darbelerle birbirlerine vuran kişileri ayırmak yine çevrede gelen vatandaşlara düştü.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu sürülen O.R., isimli şahıs arkadaşları ile birlikte kafeye gitti. Bir süre sonra diğer müşteriler, O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olup durumu kafe çalışanlarına söyledi.

Bunun üzerine kafe çalışanları çevreyi rahatsız eden grubu uyarıp kafeden ayrılmalarını istedi. Çalışanların uyarısını dikkate alan grup üyeleri dışarı çıktı. Ancak grup üyelerinden O.R., birkaç dakika sonra geri gelip kafe çalışanı E.M. ile tartışmaya başladı.

O.R., daha sonra E.M.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Kavgayı gören müşterilerden O.C. ise tarafları ayırmak istedi. Bu sırada O.R., O.C.'yi de yumruk ve tekme darbeleri ile darp ederek yere düşürdü. Kavga çevreden geçenlerin araya girmesi ile sonlanırken taraflar darp raporu alıp karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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