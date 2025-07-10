Tekne keyfi kâbusa döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tekne keyfi kâbusa döndü

Sırbistan'ın Rovinj kenti açıklarında, Alman turistleri taşıyan bir teknenin batma tehlikesi geçirmesiyle paniğe kapılan altı kişi denizde mahsur kaldı. Diğer denizcilerin ve tekne kiralama şirketinin hızlı müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Rovinj açıklarında, Katarina Adası ile Mont arasında seyreden yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bir tekne su almaya başladı. İçinde altı Alman turistin bulunduğu tekne, bir Rovinj kampına dönerken aniden batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Olaya tanık olan bir görgü tanığı, "Teknenin hemen batacağı belliydi, kıç tarafı suya girmişti ve içeri su doluyordu" sözleriyle o anları anlattı. Durumun ciddiyetini fark eden turistler, tekneyi kiraladıkları şirketle iletişime geçti. Aynı zamanda, çevrede bulunan diğer denizciler de yardıma koştu. Hızlı ve koordineli müdahale sayesinde, teknedeki tüm turistler güvenli bir şekilde kurtarıldı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

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