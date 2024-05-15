Teknede onun şarkısını dinlerken Sezen Aksu'yla karşılaşan kullanıcının videosu viral oldu

İstanbul Boğazı'nda tekne turu yapan bir adam, unutulmaz bir anıya imza attı. Teknesinde "Seni Yerler" şarkısını dinlerken bir yalının balkonunda ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu gören adam, bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Videoda, adamın şarkıyı dinlerken Boğaz'ın muhteşem manzarasının tadını çıkardığı ve aniden bir yalının balkonunda Sezen Aksu'yu fark ettiği görülüyor. Bu beklenmedik karşılaşma, adamın şaşkınlık ve heyecanla Sezen Aksu'yu kameraya almasıyla daha da özel bir hale geliyor.