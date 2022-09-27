﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinde yayınlanan, İstanbul Boğazı'nda bir tekneden rastgele ateş açan iki kadının görüntüleri tepki çekmişti. Görüntülerde kadınlardan birinin denize doğru hedef gözetmeksizin ateş ettiği görülmüştü.



Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda görüntülerdeki ateş eden kişi olduğu tespit edilen B.A. ile yanındaki arkadaşı F.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, poliste verdikleri ifadelerinde olayın 23 Haziran 2022 tarihinde meydana geldiğini, ismini hatırlamadıkları teknenin kaptanı olan A.K.(27)'nin kendilerine silah verdiğini, kurusıkı olduğunu bildikleri silahla deneme atışı yaptıklarını söylediler.



Bu gelişme üzerine tekne kaptanı A.K. de olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alındı. Tekne kaptanı A.K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen B.A. ile F.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)