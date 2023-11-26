Tekneler karaya vurdu. Balıkçılar dert yandı

İzmir’de etkili olan kuvvetli fırtına, Karşıyaka’da bulunan balıkçı barınağındaki balıkçı teknelerini karaya savurdu. Bazı tekneler ise sular altında kaldı.

KAYNAK: İHA
Tekneler karaya vurdu. Balıkçılar dert yandı

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle birçok ilçede denizde taşkınlar meydana gelirken, Karşıyaka ilçesinde bulunan balıkçı barınağında ise balıkçılara ait tekneler, rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu. Balıkçı tekneleri rüzgarın karşısında zor anlar yaşarken, kıyıya vuran bazı teknelerin denizin karşısında bulunan tarlanın içine kadar sürüklendiği görüldü. Kıyıda demirli bazı tekneler ise su alarak battı.
Öte yandan balıkçılar hasar gören teknelerini kurtarmak için mücadele verdi.

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“150 BİN TL’YE YAKIN ZARARIM VAR”

Ağlarının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen balıkçı Mehmet Ali Özbilek, “Daha önce televizyonlardan uyarıları dinlemiştik. Biz burada gece 12’den sabah 4’e kadar bekledik. Şu anda malzemelerimizi koyacak yerimiz yok. Önlemimizi ne kadar sağlam da alsak fırtına çok büyüktü. Azmağımız yetersiz. Buradan belediye başkanımıza da sesleniyorum. Acilen azmak yapılması lazım, burada tekne fazlalığı var. Gördüğünüz gibi ağlarımız ne hale geldi. Bu takımların biri en aşağı 20 bin TL. Sadece benim şuanda 150 bin TL’ye yakın zararım var. Çok büyük bir afet bu, yetkililerin balıkçılara el uzatması, yardım etmesi lazım. Liman olmazsa her dönem böyle olur. Çok zararımız var. Çiğli’de. Bostanlı'da, Tuzla’da böyle zarar var. Herkese çok geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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Teknelerinin olduğu gibi karaya vurduğunu dile getiren balıkçı Halil Cengiz Erçağ ise “Gece saat 03.30’dan sonra deniz birden patlama yaptı. Teknelerimiz olduğu gibi karaya vurdu. Bazı teknelerimiz karşıdaki tarlanın içerisine kadar gitti. Yollar kapalı, her taraf perişan oldu. Allah yardımcımız oldu” dedi.

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