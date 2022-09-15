Tekneler peş peşe açıldı... Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

İHA- Akdeniz’de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açıyor. Mersin genelinden balıkçılar, bugün hem ağların hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak gece saatlerinde sirenlerini çalarak açılmaya başladı. Erdemli Balıkçı Barınağı’nda da yaklaşık 65 tekne av yasağının kalkması nedeniyle hareket etti.

Kaptan ve tayfalarını aileleri barınaktan uğurladı. Kimileri tekneler ayrılırken fotoğraf çekti, kimileri de ellerini açıp dua etti. "Vira Bismillah" diyerek yaklaşık 6 mil açığa doğru yol alan teknelerin Mersin körfezine ulaşmasının ardından 00.00’dan itibaren ağlarını atarak sezonun ilk avını almaları bekleniyor. 7 ay sürecek sezondan umutlu olan balıkçılar, özellikle ilk bir ayın çok bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

"Beklentimiz çok yüksek"

Bu gece yarısı sezon açılışı olduğun anımsatan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş, " Yaklaşık 60-65 tekne birlikte hareket ederek ilk molamızı yapıp rızkımızı arayacağız denizde. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı, hazırlıklar tamam. Vira Bismillah diyerek başlıyoruz İnşallah. Beklentimiz her zamanki gibi çok yüksek, Allah’tan ümit kesilmez, rızkı veren Allah diyoruz, İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

Balıkçılardan Yalçın Sakın da, "Bu yılda Allah kısmet etti sezonu açacağız. İnşallah bol rızık, bol balık olur, bütün insanların yüzü güler. Balıkçılığın çok iyi gitmesini istiyoruz. Vatandaşa da ucuz uygun balık yedirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Heyecanlıyız, umudumuz var"

Balıkçı Emre Balkış ise , "Avlarımızı denize bırakacağız Allah nasip ederse. Heyecanlıyız, ilk günkü gibi her zaman umudumuz var. Temennimiz bu umudumuzun yerini bulması. Rabbim bütün balıkçı kardeşlerime bol kazançlar nasip eder İnşallah. Aşağı yukarı karadan 6 mil uzaklıkta avcılığımızı faaliyetimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşini uğurlamaya gelenlerden Selin Balkış da "Bugün sezon açılıyor, herkes gibi bende eşimi uğurlamaya geldim. Alışık olduğumuz bir durum, her sene aynı şeyleri yapıyoruz. 7 ay boyunca sezon bitene kadar yol bekleyeceğiz. Çok heyecanlıyız" diyerek düşüncelerini aktardı.