15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekneler peş peşe açıldı... Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Tekneler peş peşe açıldı... Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Akdeniz’de 5 aydır denizden uzak kalan balıkçılar, yasağın gece kalkacak olması nedeniyle son hazırlıklarını tamamlayıp "Vira Bismillah" diyerek açıldı. Aileleri tarafından dualarla uğurlanan balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını aktardı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 22:57
Takip Et

Tekneler peş peşe açıldı... Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Tekneler peş peşe açıldı... Akdenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
+
Aa
-

İHA- Akdeniz’de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açıyor. Mersin genelinden balıkçılar, bugün hem ağların hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak gece saatlerinde sirenlerini çalarak açılmaya başladı. Erdemli Balıkçı Barınağı’nda da yaklaşık 65 tekne av yasağının kalkması nedeniyle hareket etti.

Kaptan ve tayfalarını aileleri barınaktan uğurladı. Kimileri tekneler ayrılırken fotoğraf çekti, kimileri de ellerini açıp dua etti. "Vira Bismillah" diyerek yaklaşık 6 mil açığa doğru yol alan teknelerin Mersin körfezine ulaşmasının ardından 00.00’dan itibaren ağlarını atarak sezonun ilk avını almaları bekleniyor. 7 ay sürecek sezondan umutlu olan balıkçılar, özellikle ilk bir ayın çok bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

"Beklentimiz çok yüksek"

Bu gece yarısı sezon açılışı olduğun anımsatan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş, " Yaklaşık 60-65 tekne birlikte hareket ederek ilk molamızı yapıp rızkımızı arayacağız denizde. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı, hazırlıklar tamam. Vira Bismillah diyerek başlıyoruz İnşallah. Beklentimiz her zamanki gibi çok yüksek, Allah’tan ümit kesilmez, rızkı veren Allah diyoruz, İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

Balıkçılardan Yalçın Sakın da, "Bu yılda Allah kısmet etti sezonu açacağız. İnşallah bol rızık, bol balık olur, bütün insanların yüzü güler. Balıkçılığın çok iyi gitmesini istiyoruz. Vatandaşa da ucuz uygun balık yedirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Heyecanlıyız, umudumuz var"

Balıkçı Emre Balkış ise , "Avlarımızı denize bırakacağız Allah nasip ederse. Heyecanlıyız, ilk günkü gibi her zaman umudumuz var. Temennimiz bu umudumuzun yerini bulması. Rabbim bütün balıkçı kardeşlerime bol kazançlar nasip eder İnşallah. Aşağı yukarı karadan 6 mil uzaklıkta avcılığımızı faaliyetimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşini uğurlamaya gelenlerden Selin Balkış da "Bugün sezon açılıyor, herkes gibi bende eşimi uğurlamaya geldim. Alışık olduğumuz bir durum, her sene aynı şeyleri yapıyoruz. 7 ay boyunca sezon bitene kadar yol bekleyeceğiz. Çok heyecanlıyız" diyerek düşüncelerini aktardı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
1
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
2
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
3
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
4
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı
5
﻿Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı
﻿Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
6
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
7
﻿AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
﻿AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu
﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu
﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu
﻿Puşide-i siyah meclis kürsüsünde  
﻿Puşide-i siyah meclis kürsüsünde  
﻿Puşide-i siyah meclis kürsüsünde  
﻿Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
﻿Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
﻿Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı
﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı
﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.