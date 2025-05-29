Tekneyle sürüklenen 5 kişi kurtarıldı; suya düşen çocuk kayboldu

Kaynak: DHA

Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz (25) için arama çalışması başlatıldı.

Teknede mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi ise Su Altı Grup Amirliği ekiplerince karaya çıkarıldı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde meydana geldi. Emirhan Gürbüz ve 5 yakını, otomobile bağladığı tekne ile Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi. Daha sonra suya indirdikleri tekne ile göle açılan grup, bir süre bölgede gezdi. Tekneyi kullandığı öne sürülen Gürbüz, henüz bilinmeyen nedenle göle düştü.

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Rüzgarlı hava nedeniyle tekne sürüklenmeye başlarken, Gürbüz ise gözden kayboldu. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Gölde sürüklenen tekneye ulaşan polisler, mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı. Gürbüz'ün suya düştüğü noktada arama çalışması yapan dalgıç polisler, sonuç alamadı. Çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

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