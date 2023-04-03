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Trabzospor'da teknik adamlar kampa girdi

Trabzonspor, alt yapısına yeni yetenekler kazandırmak ve kadroda bulunan ileriye dönük genç oyuncuların uzman ve doğru eller tarafından en üst seviyede hazırlamak, altyapıdaki antrenörlere farklı bir eğitim vermek için, Belçika merkezli Double Pass firmasıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:29
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Teknik adamlar Trabzonspor'da kampa giriyor

Trabzospor'da teknik adamlar kampa girdi
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Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
          Trabzon’da, Double Pass ile bugüne kadar 5’er günlük 4 eğitim semineri gerçekleştirilirken, Akademi öncesi temel aşama ve profesyonelliğe geçiş aşamalarında uygulanacak teorik ve uygulama çalışmaları açısından, dünya standartlarında bordo mavililere özel sürdürülebilir bir program oluşturuldu.
    Tüm hedefi A takımına ve Türk futboluna kaliteli ve eğitimli oyuncu kazandırmak olan Trabzonspor’un altyapısı, tüm yaş gruplarında gerek elit grup, gerek bölgesel düzeyde, gerekse uluslar arası müsabakalara katılıp, yarıştığı tüm kategorilerde iddiasını ortaya koymaya devam ediyor.
    Dünya genelinde yaşanan her türlü sorunlara karşıda duyarlılık gösteren Trabzonspor Kulübü, Özkan Sümer Futbol Akademisi Tesisleri’nde, ülkelerinde savaşın verdiği olumsuzluklardan kurtulmaları amacıyla, Ukraynalı misafirlerine yaşanabilir alan sağlayarak, spor ve sosyal faaliyetleri ile de bu çocukların psikolojik sorunlardan uzak kalmasına destek olmayı sürdürüyor.
     Ayrıca, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle bordo mavililer, kendi tesislerinden birini depremzedelerin kullanımı için hazır hale getirip, küçük yaş gruplarının sportif faaliyetleri içinde, tüm sahalarında uygun durumdayken misafirlerini ağırladı.
     Trabzonspor’un yeni yönetimi de; U19 takımının, A takımı ile koordineli çalışmasına olanak sağlayarak, oyuncu geçişlerinin kolaylıkla uygulanabileceği ortama destek olmaya devam edeceğini hatırlatırken, A takım idmanlarına altyapıdan oyuncuların daha fazla katılımını sağlamaya da devam etmesi bekleniyor.
     Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da(TFF) aynı şirketle anlaşması neticesinde yapılan istişareler sonucunda, Teknik Adam eğitimlerinin TFF’nin İstanbul Riva Tesisleri’nde de devam edeceği belirtildi.
     Trabzonspor’un Double Pass firması ile olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.

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