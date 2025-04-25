Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı vefat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı vefat etti

Teknik direktör Bülent Uygun’un yoğun bakımda tedavi gördüğü kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Sakaryaspor Kulübü yaptığı paylaşımla duyurdu.

28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görmekteydi. Durumu ağırlaşan Uygun'un tedavisi son dönemde yoğun bakımda devam ediyordu.

Sakaryaspor Kulübü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada:

"Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" şeklinde paylaşım yapıldı.

CENAZESİ BELLİ OLDU

Almina Tude Uygun'un 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

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