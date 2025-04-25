Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı vefat etti

28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görmekteydi. Durumu ağırlaşan Uygun'un tedavisi son dönemde yoğun bakımda devam ediyordu.
Sakaryaspor Kulübü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada:
"Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" şeklinde paylaşım yapıldı.
CENAZESİ BELLİ OLDU
Almina Tude Uygun'un 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.
Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) April 25, 2025
Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/6JRPpyzjGZ