Teknik direktör cinayetinde 13 gözaltı

Kaynak: İHA
Teknik direktör cinayetinde 13 gözaltı

Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın 22 Kasım 2024 tarihinde vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, şüphelilerin kullandıkları araçlar tespit edildi. Araçlardan birinde bulunan Ö.Y., O.K., F.Y. ve Ş.Y. isimli şüpheliler, seyir halindeyken Havsa ilçesinde yakalandı.

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Ayrıca, D.Y. isimli bir diğer şüpheli Havsa'daki evinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şüpheliler ise Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı.

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Kaçak şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonlarda, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca, şarjörü ve 10 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda İ.T., M.P., O.E.A., M.K. ve S.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

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