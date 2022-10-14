Hikmet Karaman'a hakaretin bedeli ağır oldu

Olay, geçen yıl 15 Eylül'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz T. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, sosyal medya hesabından, "Takım küme düşecek yeni mi gördün dürzü" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Oğuz T. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi.

İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Oğuz T. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.



Sanık Oğuz T., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.