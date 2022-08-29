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Flaş gelişme. Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

Adana Demirspor'un sorunlu yıldızı Balotelli için yol göründü.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:26
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Teknik Direktör Montella ile kavga eden Balotelli Adana'dan İsviçre'ye gidiyor

Flaş gelişme. Balotelli'nin yeni adresi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin Türkiye kariyeri son bulmak üzere. Golcü futbolcuyla ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İtalyan yıldız, İsviçre ekibi Sion ile büyük oranda anlaşma sağladı.



SANCAK "GİDECEK" DEMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile Balotelli arasındaki gerginliğin ardından çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. Sancak, "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artemi'yi aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile de sıkça transferde anılan Mario Balotelli'nin sözleşmesi normal şartlarda 2024 yılına kadar devam ediyordu. Golcü oyuncu bu sezon 2 maçta 70 dakika süre almıştı. Balotelli geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı yaparak lige damga vuran isimlerden biri oldu.

GAZETECİ PEDULLA  AÇIKLAMIŞTI

Bu ayın başında Gazeteci Alfredo Pedulla, Mario Balotelli ile Sion arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etmişti. Bu konu hakkında fikri sorulan Sion Başkanı Christian Constantin ise şu açıklamayı yaptı:

"Bir transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Mario Balotelli transferi bize gerçekten de güç katacaktır."

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