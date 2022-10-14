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Futsal A Milli Takım kadrosu belli oldu

İstanbul'da 17-24 Ekim'de kamp yaptıktan sonra Andorra ile 24-28 Ekim'de iki özel maç yapacak Futsal A Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 19:56
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Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki ay-yıldızlı futsal takımı kadrosunda yıldız isimler var

Futsal A Milli Takım kadrosu belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki ay-yıldızlı takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Sacit Eren Nasuh (Adanaspor), Galip Kaan Zorba (Bodrumspor), Rıza Ahmetoğlu, Erkan Çınar (Kuştepespor)

Savunma: Abdülkadir Dursun (Amasyaspor), Yusuf Yüzgeç (Adana Demirspor), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepespor), Kamil Can Akparlak (Emirdağspor), Burak Uğurlu (Gaziantep Kalespor)

Kanat: Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal), Enes Gümüş (Manisa FK), Serhat Süleyman Boztepe (Pasur Belediyespor), Talha Can Vardar, Melih Kaan Özkul, Ramazan Bildirici (Şişlispor)

Forvet: Berkan Aslan (Kayserispor), Oğuz Kaan Uruç (Seyhan Belediyespor), Cem Keskin, Muhammet Altunay (Şişlispor)

 

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