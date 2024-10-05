'TEKNOFEST' derdine düşen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya CHP'den çok sert tepki: İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken...

Beyoğlu'nda bir kadının sokakta iki kişi tarafından tacize uğraması ve Fatih'te işlenen iki kadın cinayetinin ardından yaşanan olaylar, ülkede büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TEKNOFEST ile ilgili bir paylaşım yapması, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada hızla yayılan eleştirilerde, birçok vatandaş Yerlikaya'yı görevini yeterince yerine getirmemekle suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de bu tepkilere katılarak, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Ali Yerlikaya'yı istifaya davet etti.

İstanbul'daki çiftte vahşete siyasilerden ilk tepki!

Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

''Kadınların evde, işte, sokakta, yurtta can güvenliğini sağlayamayan, bu ülkeyi kadınlara yaşarken zindan edenler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uygulamayanlardır.

Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddetteki artış tesadüf değildir. Politik bir tercihin, bir siyaset anlayışının tezahürüdür.

AKP, 22 yılın sonunda cezasızlık politikaları ve "iyi hal" indirimleri ile bu ülkeyi kadınlar için yaşanamaz hale getirmiştir. Kadını aşağılayan, onu hor gören zihniyetinizde boğulacaksınız!

İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı

Ali Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum.

Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21.Yüzyıl Türkiyesi'nin yüz karasıdır.''