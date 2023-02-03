TEKNOFEST her yıl farklı bir şehirde Milli Teknoloji Hamlesiyle düzenleniyor. 2023 yılında da düzenlenecek olan TEKNOFEST’in ne zaman ve nerede düzenleneceği araştırılıyor. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerelerde düzenlenecek?

TEKNOFEST, küresel anlamda ünlü kişilerin konuk olduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla her yıl düzenlenmektedir. TEKNOFEST’in 2023 yılında nerede ve ne zaman düzenleneceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, 2023 TEKNOFEST ne zaman?

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Her sene farklı bir ilde düzenlenen TEKNOFEST, cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üç büyükşehirde düzenlenecek.

TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak sırasıyla; İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek.

- İzmir’de 16-19 Mart,

- İstanbul’da 27 Nisan-1 Mayıs,

- Ankara’da 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında katılımcılarını ücretsiz biçimde ağırlayacak.

TEKNOFEST, bu yıl Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışması olacak. Teknoloji yarışmaları; 41 ana yarışma ve 102 alt kategoride düzenlenecek.

13 Milyon lira ödülün yanı sıra 30 Milyon liranın üzerinde de malzeme desteği sağlanacak.