TEKNOFEST finallerine Aydın damgası

TEKNOFEST 2023’te Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulları, bu kez iki Türkiye Birinciliği ile festivale damgasını vurdu.

TEKNOFEST finallerine Aydın damgası

İHA'da yer alan haberde, 3 kategoride 3 takım ile 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türkiye TEKNOFEST 2023 finallerinde Aydın Lisesi; danışman öğretmen Hakan Ölmez ve öğrenciler Burak Ege Bayram ve Yusuf Sarıçiçek Turizm Teknolojileri kategorisinde “Görünmez Heykeller” Türkiye birincisi olarak büyük başarı elde etti.

Germencik Ortaklar Fen Lisesi ise öğrenciler Ali Efe Sobeli ve Ali Baran Ünsel, rehberliğini öğretmen İsmail Emre Yelestepe’nin yaptığı AEGIS insanlık yararına Verita isimli yazılım projesi ile teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Başarıları ile bizleri bir kez daha gururlandıran, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

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