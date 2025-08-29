"TEKNOFEST Mavi Vatan" genel halk ziyaretine açıldı

Ziyaretçiler, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da Türk donanmasının öne çıkan gemilerini ve su altı teknolojilerine dair ürünleri yerinde deneyimleyebiliyor.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan", genel halk ziyaretine açıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugünden itibaren 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak.

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor.

Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığının özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.

