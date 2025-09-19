TEKNOFEST'te TOGÜ rüzgarı: Üniversite, milli teknoloji ekosistemine güç katıyor

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), bilim ve inovasyon gücünü sergiledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde, üniversitenin yenilikçi projeleri ziyaretçilerle buluştu ve savunma sanayii, sağlık teknolojileri gibi stratejik alanlarda yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

​ÜRETKEN ÜNİVERSİTE VİZYONUYLA İNOVASYON SERGİSİ

​TOGÜ, standında yapay zekâdan çevre dostu teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede projelerini tanıttı. Öğrenciler ve akademisyenler tarafından geliştirilen bu çalışmalar, üniversitenin güçlü Ar-Ge kapasitesini ve toplumsal fayda odaklı vizyonunu gözler önüne serdi. Rektör Yılmaz, projeleri yakından inceleyerek emeği geçenleri tebrik etti.

​STRATEJİK ZİYARETLERLE İŞ BİRLİĞİ KÖPRÜLERİ

​Festival kapsamında Rektör Yılmaz, BAYKAR, ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK gibi milli teknolojiye yön veren kurumların stantlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde yapılan görüşmelerle, üniversitenin bilimsel üretiminin ulusal hedeflere katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi için yeni ortaklıklar ve iş birliği fırsatları ele alındı.

​GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ TEKNOFEST'TE YETİŞİYOR

​Rektör Yılmaz, TEKNOFEST'in üniversitelerin üretim gücünü görünür kılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Öğrencilerin burada edindiği bilgi ve deneyimlerin, sadece akademik kariyerlerine değil, aynı zamanda profesyonel yaşamlarına da doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, TOGÜ'nün gençlerin yaratıcı fikirlerini desteklemeye devam edeceğini söyledi.