Teknoloji çağında yeni bir başlangıç için yapay zekaya adım atmanın zamanı

Bu noktada Miuul, dijital geleceğe hazırlanmak isteyen bireyler için dikkat çeken bir eğitim fırsatı sunuyor: Miuul Yapay Zeka Yaz Kampı. Tamamen ücretsiz, sertifikalı, uzaktan erişilebilir ve profesyonel gelişimi destekleyen bu kamp; teknolojiyle yeni tanışanlardan, kariyerini veri analizi ve yapay zeka odaklı bir rotaya çevirmek isteyen profesyonellere kadar geniş bir kitleyi hedefliyor. Başvuruların devam ettiği Ücretsiz Yapay Zeka Yaz Kampı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yapay zeka: Sadece gelecek değil, bugün de var

Artık yapay zeka yalnızca akademik bir kavram değil. Bugün işletmeler müşteri deneyimlerini optimize etmek, sağlık kuruluşları erken teşhis koymak, kamu kurumları süreçleri dijitalleştirmek için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Bu değişimle birlikte, veri bilimi bilgisi, makine öğrenmesi bilgisi, Python ile veri analizi yetkinliği, iş zekası araçlarını kullanabilme becerisi, her profesyonelin sahip olması gereken temel yeterlilikler arasında yer alıyor.

Eğitimin yapıtaşı: Uygulamalı, modüler ve rehberli öğrenme

Miuul Yapay Zeka Yaz Kampı’nın farkı, yalnızca teknik bilgi sunmakla kalmayıp; uygulamalı eğitim, proje tabanlı öğrenme, sektörle doğrudan temas ve mentorluk gibi destekleyici öğeleri bir araya getirmesinde yatıyor. Kamp boyunca katılımcılar, veri bilimi yolculuklarına küçük ama sağlam adımlarla başlıyor, gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik uygulamalı görevler ve projelerle becerilerini geliştiriyor.

Eğitimin içeriği: Temelden uzmanlığa giden yol

Miuul Yapay Zeka Yaz Kampı, yapay zeka alanında teknik bilgisi olmayan bireyleri bile kapsayan modüllerden oluşuyor. Eğitim başlıkları arasında:

Python ile Veri Bilimi Eğitimi / Furkan Akdağ - LC WAIKIKI - Sr. Data Scientist

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Temelleri / Serdar Tafralı - Miuul - Sr. Data Scientist

SQL ile Veri Sorgulama ve Analiz / Halil Aydın - Yapı Kredi - Customer Data Management

PowerBI Uygulamaları / Fatmanur Özmen - Sygnatec - Data Analytics & BI Consultant

Prompt Engineering / Çağla Öztürk - Vestel - Sr. Data Scientist

Yapay Zeka Trendleri 2025 / Atilla Yardımcı - Miuul - Co-Founder / Business Scientist

Derin Öğrenme Uygulamaları / Gürkan Çanakçı - Greenpol GmpH - Sr. Data Scientist

Kullanılan bazı popüler araçlar ve kütüphaneler:

python, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, PowerBI, TensorFlow, HuggingFace Transformers, Open AI.

Sektör konuşmaları: Gerçek hayatla bağlantı kurmak

Her hafta Perşembe akşamları düzenlenen canlı yayınlarda, sektörden deneyimli profesyonellerle buluşma imkanı sunuluyor. Bu konuşmalarda sadece teknik bilgiler değil, aynı zamanda kariyer planlama, sektörel bakış açıları ve ilham verici kariyer hikâyeleri de yer alıyor. Konuşmacılar arasında:

Volkan Ak / Mercedes – Otomotivde Yapay Zeka Kullanımı

Sezgin İ lde ş / Academic Coach – Etkili LinkedIn Kullanımı ve Kişisel Marka

Erkan Şirin / Veri Bilimi Okulu – Kariyeriniz için Yapay Zeka Fırsatları Nelerdir?

Atilla Yardımcı / Miuul – Yapay Zeka Trendleri

Bu konuşmalar sayesinde katılımcılar, yalnızca öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörel trendleri takip ediyor ve kariyerlerine yön verecek bilgilerle donatılıyor.

Kime Hitap Ediyor?

Miuul Yapay Zeka Yaz Kampı; öğrencilere, sektör profesyonellerine, startup ekiplerine ve kariyerinde yön değiştirmek isteyen herkese hitap ediyor. Hem Yapay Zeka çağına sıfırdan başlayarak hazır olmak isteyen kişilere hitap eden hem de ekiplerinin çağa ayak uydurmasına olanak tanımak isteyen sektör profesyonellerine hitap eden kamp; Veri Bilimi için Python Programlama, Makine Öğrenmesi, SQL ve PowerBI Uygulamaları, Prompt Mühendisliği, Yapay Zeka Trendleri ve Derin Öğrenme gibi başlıkları kapsayan zengin bir müfredatla katılımcıları bekliyor. Yapay Zeka trendlerini yakalamak isteyen ve Derin Öğrenme konuları ile uygulamalarla farkındalık edinmek isteyen herkes bu kampa davetlidir.

Miuul Yapay Zeka Kamp'ı boyunca, teknik bilgisi olmayan bireyler de gerçek hayat senaryoları ve uygulamalı eğitimlerle yapay zekaya ilk adımlarını güvenle atabilecek. Kurumsal firmalar, takım liderleri ve insan kaynakları profesyonelleri de bu kamp sayesinde dijital dönüşüm sürecinde ekiplerine yeni bir vizyon kazandırabilir duruma geleceklerdir. Eğer siz de veri bilimi ve yapay zeka dünyasında yer almak, güçlü bir network oluşturmak ve uluslararası projelerde öne çıkmak istiyorsanız, bu kamp tam size göre!

Dijital dönüşümde öne geçmek için şimdi başlama zamanı

Miuul’un düzenlediği Yapay Zeka Yaz Kampı, yalnızca bir online kurs değil; katılımcılarına dijital geleceğin anahtarlarını sunan bir dönüşüm aracıdır. Bu kamp sayesinde;

Yapay zeka teknolojilerini öğrenme fırsatı bulacak,

Uygulamalı görevlerle becerilerinizi geliştirecek,

Sertifikalı eğitimle CV’nizi güçlendirecek,

Gerçek sektör deneyimleriyle kariyer path’inizi şekillendirecek ve hedefinize daha sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz.

Geleceğin meslekleri sizi bekliyor. Yapay zeka eğitimi, veri bilimi becerileri, analitik düşünme, Python programlama, makine öğrenmesi teknikleri ve derin öğrenme uygulamaları ile donanmış bir kariyere adım atmak için bugün ilk adımı atabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna learning.miuul.com/bundles/miuul-yapay-zeka-yaz-kampi-2025 ulaşabilirsiniz.

Geleceğin mesleklerine hazırlanmak için ilk adımı bugün atın!

Miuul’daki güncel etkinliklerden haberdar olmak için bizi Linkedin ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.