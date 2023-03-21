Teknoloji devi iflasın eşiğinde

CNBC'nin haberine göre, Virgin Orbit'in peş peşe yaşanan başarısız operasyonların ardından iflas ettiği iddia edildi.
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Uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit "operasyonel bir duraklama" başlatmaya ve iskelet bir ekip dışında çoğu çalışanı ücretsiz izne çıkartmaya hazırlanıyor.
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Bir sözcü yaptığı açıklamada, şirketin içinde bulunduğu mali yükü hafifletmek için yeni yatırımcılar aradığı ve "Önümüzdeki haftalarda ileriye dönük operasyonlar hakkında bir güncelleme" vermeyi planladığı bildirildi.
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SpaceX gibi şirketler, uydu yüklerini yörüngeye yerleştirmek için yerden ağır roketler fırlatmaya devam ediyor.
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Ancak Virgin Orbit, bir Boeing 747'nin kanadında yaklaşık 35.000 fit yüksekliğe kadar daha küçük roketler taşıyarak kullanılan yakıtı oldukça azaltabiliyor.
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Şirket bu yılın başlarında, İngiltere üssünden alçak Dünya yörüngesine dokuz uydu fırlatmaya da çalıştı.
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Ancak hatırlayacağınız üzere ne yazık ki görev, sonradan yapılan bir açıklamaya göre yerinden çıkmış bir yakıt filtresi nedeniyle başarısızlığa uğradı.
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Şirket, Aralık 2021'deki ilk çıkışından bu yana stoklarının hızla düştüğünü gördüğü için bu başarısız deneme, mevcut mali sorunların üstüne gelmiş oldu.
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Şirket herhangi bir gelir elde edemeyerek parasını başarısız bir denemede yaktığı için son mali çeyreğinde 49,2 milyon dolar zarar bildirdi.
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Bu sorunlara rağmen bugüne gelinceye dek Virgin Orbit bir sonraki lansmanına doğru ilerliyor gibi görünüyordu.
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Bir sözcü geçen ay "Araştırmamız neredeyse tamamlandı ve gerekli modifikasyonla bir sonraki üretim roketimiz entegrasyon ve testin son aşamalarında" demişti.