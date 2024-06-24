Teknoloji devi zor durumda. Milyarlarca dolarlık ceza geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi zor durumda. Milyarlarca dolarlık ceza geliyor

Avrupa Komisyonu, Amerika'nın teknoloji devi Apple'ın satış mağazası App Store'un Avrupa Birliği'nin teknoloji sektörüne yönelik kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan App Store2a yönelik dikkat çeken karar. Apple'ın uygulama satın alma ve indirme platformu App Store'un Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen kurallarını ihlal ettiğini paylaştı.

AB Komisyonundan yapılan açıklama kapsamında ihlal nedeni olarak, uygulama geliştirenlerin App Store'daki kurallar sebebiyle tüketicilere alternatif sunumlarının engellenmesi gösterildi.

appstoreresim.jpgBu sebeple App Store'un hüküm ve koşulları, Netflix veya Spotify gibi sağlayıcıların, uygulamalarında fiyatlar hakkında bilgi vermesini ve doğrudan uygulama üzerinden abonelik almasını yasaklamaktadır. Apple ayrıca "kesinlikle gerekli olanın üstünde ve ötesinde" ücretler talep ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, mart ayında da Apple, Alphabet bünyesindeki teknoloji devlerine ilişkin kural ihlal etmiş olabilecekleri sebebiyle soruşturma açmıştı.

Soruşturma sonrasında ön bulguları Apple'a gönderildi. İşte o ön bulgularda, İşletme koşullarının müşterilerini özgürce yönlendirilmelerine izin verilmediği aktarılırken, "Örneğin, geliştiriciler uygulama içinde fiyat bilgisi veremiyorlar ya da alternatif dağıtım kanallarında mevcut olan teklifleri tanıtmak için müşterileriyle başka bir şekilde iletişim kuramıyorlar." İfadelerine yer verildi.

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