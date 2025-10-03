Teknoloji devinde büyük kriz! 100'den fazla kişiyi etkiledi

Son dönemde yaptığı yeni atılımlarla dikkat çeken teknoloji devi Google, bulut tasarım ve araştırma ekibinde görevli 100’den fazla çalışanının işten çıkarılması yönünde karar aldı.



Reuters’in aktardığı bilgilere göre, bu karar şirketin “müşteri deneyimini geliştirme” ve “öncelikli projelere odaklanma” stratejisinin bir parçası olarak uygulandı.

ALTERNATİF POZİYONA BAŞVURMA HAKKI

Öte yandan şirket işten çıkarılan çalışanlara, Aralık ayına kadar süre tanıyarak şirket içinde farklı pozisyonlara başvurma hakkı sundu. Şirket, bu süreçte çalışanlarını yeni projelere kaydırmayı hedeflediği de duyurdu. Özellikle yapay zeka projelerine yönelik iş gücü artırılırken, geniş çaplı yapısal değişimlerin devam edeceği sinyali verildi.

KÜÇÜLME KARARI

Google yalnızca işten çıkarmalarla değil, aynı zamanda bulut ve müşteri hizmetleri birimlerinde de küçülmeye gitmeye karar verdi. “

