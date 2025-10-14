Otomotiv piyasasında elektrikli araçlara yönelik yapılan yeni atılımlar firmalar arası rekabeti arttırsa da elektrikli araçların batarya sorunları halen gündeme taşınmaya devam ediyor. Teknoloji devleri arasında yer alan ünlü markanın elektrikli aracı test sürecinde istenmeyen bir kaza ile gündeme geldi.



Xiaomi’nin iddialı araçları arasında yer alan elektrikli spor otomobili SU7, Çin’in Şanghay kentinde bulunan yarış pistinde tüyler ürperten bir kazayla gündeme geldi. Test sürüşü sırasında kontrolden çıkması sonucu, bariyerlere çarpmasının ardından alev alev yandı.

Görgü tanıklarının beyanına göre, çarpışmanın ardından aracın batarya paketi alev aldı ve saniyeler içinde aracın tamamı alevlere teslim oldu. Olay sosyal medyaya da yansıdı.



Xiaomi’nin kazayla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.