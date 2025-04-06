Teknoloji devlerine vergi darbesi! Telefonlara 'Trump' zammı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 185 ülkeye uygulamaya başladığı yeni gümrük vergileri, Çin merkezli teknoloji devlerini etkilemeye başladı. Apple başta olmak üzere birçok şirketin üretim maliyetleri arttı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, Apple ürünlerinin fiyatlarının yüzde 17 ile 40 arasında artabileceğini belirtiyor.

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Rosenblatt Securities analistlerine göre, Trump’ın “karşılıklı tarifeler” adını verdiği bu uygulama sonucunda, Apple ürün fiyatlarında minimum yüzde 17’lik artış kaçınılmaz görünüyor. Bu hesapla, şu an 799 dolara satılan iPhone 16 modelinin fiyatı bin 142 dolara yükselebilirken, bin 599 dolarlık iPhone 16 Pro Max modeli 2 bin 300 doları bulabilir.

Yeni vergilerin yalnızca Apple’ı değil, Huawei, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi Çin merkezli akıllı telefon üreticilerini de etkilemesi bekleniyor.

YENİ TARİFE UYGULAMASI

Trump yönetiminin yeni tarifelerine göre, Çin'e uygulanan yüzde 20’lik vergiye ek olarak yüzde 34 oranında ilave vergi getirildi. Böylece toplam vergi oranı yüzde 54’e çıktı.

Diğer bazı ülkelere uygulanan yeni tarifeler ise şöyle: Tayland yüzde 36, Tayvan yüzde 32, Hindistan yüzde 26, Japonya yüzde 24, Lesotho yüzde 50, Vietnam yüzde 46 ve Kamboçya yüzde 49. Özellikle Vietnam ve Kamboçya, son yıllarda Çin dışına kayan yatırımların önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmişti.

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