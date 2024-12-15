Teknoloji devlerinin Türkiye distribütörü KVK el değiştirdi! İşte yeni sahibi

1993'te Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında kurulan ve 2015'te MV Holding'in ana hissedar olduğu KVK, Cevahir Holding'e satıldı.

Teknoloji devlerinin Türkiye distribütörü KVK, Cevahir Holding şirketleri arasına girdi. Sektörden verilen bilgiye göre MV Holding, KVK’nın satışı için Cevahir Holding ile el sıkıştı.

Türkiye gazetesinin haberine göre satış rakamının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan KVK Turkcell’in de tek yetkili distribütörü oldu. Turkcell’in GENPA ile yollarını ayırdığı, bundan böyle KVK ile yoluna devam edeceği bildirildi.

TURKCELL TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ OLDU

Türkiye’nin köklü markalarından biri olan KVK, 1993'de Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında kurulmuştu. MV Holding 2015 yılında ise şirketin ana hissedarı durumuna geldi.

Turkcell, Samsung, Apple, LG, Vestel, Casper, Sony, Asus, Lenovo, ZTE, General Mobile, Huawei gibi güçlü markalarla iş birliği yapan KVK; kurulduğu tarihten itibaren 30 milyonun üzerinde cep telefonu, milyonlarca adet SIM kart ve kontör kartı satışı gerçekleştirdi.

Ana işi cep telefonu distribütörlüğü olan KVK Türkiye’de 1500 noktanın üzerinde iş ortağı aracılığı ile ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor.