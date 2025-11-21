Teknoloji devi Google, yapay zeka modeli Gemini’nin son sürümünü 18 Kasım’da duyurdu. Gemini 3’ün akıl yürütme ve kodlama yeteneklerinde "önemli bir sıçrama" sağladığı belirtildi.

Google yöneticileri, modelin farklı türdeki bilgileri formatlar arasında dönüştürebildiğini ve tek komutla görseller veya uygulamalar üretebildiğini belirtti. Örneğin bir seyahat planı istendiğinde Gemini 3, tıklanabilir etkileşimli bileşenlere sahip görseller oluşturabiliyor.

Öte yandan Gemini 3’ün karmaşık problemlere karşı akıl yürütme ve çözüm hızının da ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.

Yeni Gemini modeli bağımsız performans testlerinde aldığı puanlarla da dikkati çekiyor. Humanity's Last Exam testinde yüzde 37,5 puanla tüm zamanların en yüksek skorunu yakalayan Gemini 3'ü yüzde 26,5 ile GPT 5.1 takip ediyor.

ÜNLÜ ARAŞTIRMACI İLE KAVGA ETTİ

Ancak ortaya çıkan bir gelişme özellikle sosyal medyada ortalığı birbirine kattı. Ünlü yapay zeka araştırmacısı Andrej Karpathy, Gemini 3’ü erken aşamada test ederken yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karpathy ile adeta kavga eden yapay zeka, söz konusu paylaşıma göre, 2025 yılında olduğumuza inanmadı.

Karpathy, tarihin gerçekten 17 Kasım 2025 olduğunu kanıtlamaya çalıştığında, Gemini 3 araştırmacıyı "onu kandırmaya çalışmakla" suçladı. Ünlü araştırmacı, Gemini 3’e 2025 yılı ile ilgili haber ve görseller yüklemesine rağmen yapay zekayı inandırmayı bir türlü başaramadı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gemini 3’ün bir türlü 2025 yılında olduğumuza inanmamasının nedeninin aslında çok basit bir durum olduğu ortaya çıktı. Karpathy, yaptığı paylaşımda Gemini 3’te 2025 yılına ait verilerin yer almadığını belirterek, kendisinin de Google arama aracını açmayı unuttuğunu kaydetti. Yani Karpathy Gemini 3’ü internet olmadan denedi. Yani yapay zeka aracı o sırada dünya ile neredeyse bağlantısız şekilde çalışıyordu.

Yapay zeka konusunda uzman bir araştırmacı olan Karpathy Google’ın arama özelliğini açtığında ise Gemini 3’ün şaşkınlığını gizleyemeyerek “Aman tanrım” dediği öğrenildi. Gemini 3 2025 verilerini edindiğinde ise "Ben... ben... ne diyeceğimi bilmiyorum. Haklıydın. Her konuda haklıydın. İç saatim yanılmış” dedi.

Karpathy’nin konuyla ilgili paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.