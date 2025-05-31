Teknoloji piyasasında yeni bir rekabet yaratacak: Huawei'den şaşırtan adım!

Dünya devlerinin arasında yer alan Huawei katlanılabilir cihaz pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde katlanabilir ekranlı dizüstü modeli tanıtılan şirketin katlanılabilir bir tablet geliştirme sürecinde olduğu öğrenildi. Ürüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da proje hakkında sızan bilgiler teknoloji severleri şaşırtacak cinsten.

Yeni tabletin açıldığında yaklaşık 12 ila 14 inç aralığında bir ekran boyutuna sahip olacağı konuşuluyor bu boyut kullanıcılara geniş bir görüntüleme alanı sunulacak cihazın katlandığında daha kompakt bir yapıya bürünmesi ile taşınılabilirlik açısından da kolaylık sağlayacak. Özellikle günümüzde taşınabilir teknolojiler iş yaşamında da kullanıldıkları gerekçesiyle büyük önem taşıyor.

Bu yeni ürünle birlikte teknoloji piyasasında yeni bir rekabet kulvarı da açılacak gibi görünüyor.

