Teknoloji tiyatrosunun perde arkası

Samsung, kablolu şarjı tarihe gömmeye hazırlanıyor. Peki ya büyük teknoloji devleri, neden ellerindeki tüm yenilikleri bir anda sunmuyor?

Asıl cevap, teknoloji ile ilgisi yok...

Kablo döneminin sonu geldi. Ama bu son, bir son değil. Sadece bir sonraki "başlangıç" için sahne temizleniyor.

Samsung sahneye çıkıyor, Apple kuliste hazırlanıyor. Diğerleri ise alkışlamaya hazır.

Ve biz? Biz hala şarj aletimizi unuttuğumuzda paniğe kapılıyoruz.

Yani gelecek geldi.

Ama biraz yavaş geldi. Belki de plan tam olarak buydu.

Aslında cevap: Tamamen duygusal...

***

Teknolojinin nabzı, artık kablosuz atıyor. Sinyaller havada, enerji ise dalgalarla taşınıyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bilgiler, Samsung’un Galaxy serisinde kablolu şarj portuna veda etmeye hazırlandığını ortaya koydu. Görünüşe göre şirket, Qi 2 kablosuz şarj desteğini bir adım ileriye taşıyarak mıknatıslı bir sistemle portları tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

Ama durun... Bu gerçekten bir devrim mi, yoksa sadece önceden bilinen bir senaryonun dikkatlice sahnelenmiş yeni perdesi mi?

***

Samsung’un üyelerine gönderdiği anketlerde kablosuz şarjın konforu, USB port kullanım alışkanlıkları ve mıknatıs temelli çözümler hakkında sorular dikkat çekiciydi. Görünen o ki Güney Koreli dev, şarj portunu sessizce emekliye ayırma planını çoktan yazmış. Sadece zamanı geldiğinde perdeleri aralıyor.

Apple’ın yıllar önce tanıttığı MagSafe teknolojisinin benzeri, artık Samsung’un ellerinde evrim geçiriyor. Peki bu teknoloji neden şimdi geliyor? Daha önce neden gelmedi? Hatta daha önemlisi... Neden hala gelmedi?

***

Şunu açıkça söylemek gerek ki, kablosuz şarj, mıknatıs entegrasyonu, port kaldırımı gibi yenilikler, bugünün mühendislik zekası için birer mucize değil. Hatta bazı kaynaklara göre, büyük teknoloji firmaları ellerinde çok daha ileri teknolojiler barındırıyor ama bunların bir anda piyasaya sürülmesi, şirketleri sadece teknik değil, ekonomik olarak da sarsabilir.

Hayal edin... Bir sabah uyanıyorsunuz ve “Galaxy S30 Ultra” satışta. Kablo yok, şarj cihazı yok, delik yok, tuş yok. Tamamen kablosuz, tamamen entegre, tamamen gelecekte. Ve fiyat? Belki 3.000 dolar.

İşte bu noktada pazarlama departmanları frene basıyor.

Tüketici psikolojisi, “dev sıçramalar” yerine “adım adım ikna” ister. İnsanlar, sırayla büyülenmek ister. Önce kablosuz kulaklık, sonra hızlı şarj, ardından manyetik halka... En son ise "Kabloya da gerek kalmadı!" diyecekler.

Bu bir mühendislik sorunu değil. Bu bir hikaye yazımı. Her model, bir bölüm. Her bölümde bir sürpriz. Her sürpriz, bir satış.

***

Bu yavaş ilerleyişin arkasında dev bir koreografi var. Her büyük marka, “yeniliği” sadece üretmiyor; onu sahneliyor, zamanlıyor, parçalara bölüyor. Eğer tüm yenilikler tek modelde sunulursa, bir sonraki modelin cazibesi ne olacak? Yani...

Eğer şarj portu şimdi kalkarsa,

Eğer batarya ömrü iki katına çıkarsa,

Eğer veri aktarımı tamamen buluta kayarsa...

Peki ya sonra ne satacaksınız?

Bunu teknoloji devi şirketler çok iyi biliyor. Bir yenilik, bir anda verilirse etkileyici olur, ama sürdürülebilir olmaz. Onlar “şimdiyi satarak geleceği inşa ediyorlar”.

***

Samsung’un port kaldırma hamlesi, sadece bir başlangıç. Bize düşen ise bu oyunu anlamak. Kızmak, eleştirmek, "neden şimdiye kadar yapmadılar!" demek kolay.

Ama kapitalizmin altın kuralını hatırlamak gerek:

"Elindeki son kartı, ilk elden oynama."

***

Bugün teknolojik ilerleme, sadece mühendislik hızına değil, pazar stratejisine göre şekilleniyor. Samsung’un yaptığı şey, aslında çok daha büyük bir planın küçük bir parçası.

Kabloları mezara gömmek, ama önce birkaç mezar taşı satmak...