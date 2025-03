Teknolojide sınır tanımayan yenilik! Gözlüksüz 3D çağı

Gamescom 2024’te ilk kez tanıtılan ve CES 2025’te resmi lansmanı yapılan 3D monitör, özel gözlük gerektirmeden üç boyutlu görüntü sunarak sektöre damgasını vurdu. Uzmanlar, bu yeniliğin yalnızca oyuncuları değil, aynı zamanda sinema ve eğitim gibi alanları da dönüştürebileceğini belirtti.

3D modeli, Işık Alanı Ekran (LFD) teknolojisiyle dikkat çekti. Monitörün ön panelinde yer alan merceksi lensler, 2D içerikleri gerçekçi 3D görüntülere dönüştürdü.

Göz izleme sistemi ise dahili stereo kameralarla kullanıcıların göz hareketlerini takip ederek derinlik algısını optimize ediyor. Bu sayede, herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan sürükleyici bir deneyim sunuldu.

27 ve 37 inçlik iki farklı boyutta piyasaya sürülen monitör, 4K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresiyle oyun tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşıladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bilim dünyası da bu yeniliği yakından izliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) görüntüleme teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ramesh Raskar, “Bu teknolojisi, lentiküler lenslerin ve göz izleme sisteminin kusursuz bir entegrasyonu. Bu, 3D görüntülemede uzun süredir beklenen bir atılım” dedi.

Raskar’a göre, bu sistemin başarısı, gerçek zamanlı görüntü haritalama algoritmalarına dayanıyor.

Science Advances dergisinde 2024’te yayımlanan bir araştırmada, benzer teknolojilerin görüş açısı ve çözünürlük sınırlarını aşma potansiyeli vurgulanıyor.

Odyssey 3D’si, bu teorik çerçeveyi pratiğe dökerek sınırları zorluyor.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden yapay zeka ve görselleştirme uzmanı Dr. Helen Carter ise teknolojinin daha geniş etkilerine dikkat çekti:

“Bu monitörler, sadece oyunla sınırlı kalmayacak. Eğitimde sanal laboratuvarlar, tıpta 3D organ modellemeleri ve hatta uzaktan cerrahi operasyonlar için devrim niteliğinde olabilir.”

Carter, yapay zeka destekli 2D’den 3D’ye dönüştürme özelliğinin, içerik üreticileri için de yeni kapılar açabileceğini ifade etti.

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ VE PAZAR ETKİSİ

Bu yenilikle oyun monitörü pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefledi.

International Data Corporation (IDC) verilerine göre, şirket 2024’ün ilk çeyreğinde küresel pazarın %22,6’sını elinde tutuyordu.

Odyssey 3D’nin 2025’te yurt dışında 1.700 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulması, premium segmentte güçlü bir talep oluşturabilir. Ancak, teknolojinin yaygınlaşması için maliyetlerin düşmesi gerektiği de tartışılıyor.

ABD’li teknoloji analisti Mark Gurman, Bloomberg’de yayımlanan yazısında, “Gözlüksüz 3D ile fark yarattı, fakat bu teknolojinin herkesin evine girmesi birkaç yıl alabilir” yorumunda bulundu.

Odyssey 3D, ergonomik tasarımıyla da öne çıktı. Yüksekliği ayarlanabilir stant, FreeSync Premium desteği ve HDMI 2.1 portları, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, monitörün 2D ve 3D modları arasında kolay geçiş imkânı sağlaması, esnekliğini artırıyor.

Üçüncü taraf oyun geliştiricileriyle iş birliği yaparak bu teknolojiyi destekleyen oyun sayısını artırmayı planladı.

Örneğin, Lies of P ve The First Berserker: Khazan gibi yapımlar, Odyssey 3D için optimize edilmiş ilk oyunlar arasında yer aldı.

EKRANLAR HER YERDE 3D OLACAK MI?

Teknoloji tutkunları, bu hamlesini heyecanla karşılarken, gözlüksüz 3D ekranların günlük hayata entegrasyonu merak konusu oldu.

Prof. Raskar, “Bu, bir başlangıç. Önümüzdeki beş yıl içinde, bu tür ekranlar televizyonlardan tabletlere kadar her yerde olabilir” öngörüsünde bulundu.