Teknolojide son nokta: Ekransız dizüstü bilgisayar üretildi

İsrailli bir şirket fiziksel ekranı olmayan bir bilgisayar ürettiğini duyurdu. Spacetop adı verilen cihazın ekranı bulunmuyor.

Teknolojide son nokta: Ekransız dizüstü bilgisayar üretildi

Editör: Ali ÖNCÜ

İsrail'in Tel Aviv merkezli Sightful şirketi sıra dışı bir dizüstü bilgisayar tanıttı.

Android tabanlı Spacetop'un ekranı bulunmuyor. Cihazı kullanmak için artırılmış gerçeklik gözlüğü takmak gerekiyor.

Dizüstü bilgisayarın alt kısmı klasik dizüstü bilgisayarlara benziyor. Touchpad, klavye, parmak izi tarayıcısı ve bağlantı noktaları ile donatılmış plastik bir gövdeye sahip olarak tanımlanıyor.

Kullanıcı dizüstü bilgisayarı açıyor ve artırılmış gerçeklik gözlüğünü takıyor. Sonrasında ise 100 inçlik bir sanal ekran geliyor. Masaüstü boyutu da kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

Bilgisayarın özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 - Kryo 585 8 çekirdekli, 3,1 GHz
Grafik: Adreno 650
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Pil ömrü: Yaklaşık 5 saat
Girişler: 2x USB C (3.0)
Web kamerası 5MP, 2560x1920
İşletim sistemi: Spacetop OS (Android Açık Kaynak)
Fiyat: 2.000 dolar
Sightful, dizüstü bilgisayarı 31 Mayıs'ta Kaliforniya'da piyasaya sürecek. Şimdilik sadece 1000 kişi bu ilginç ürünü satın alabilecek.

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