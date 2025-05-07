Teknolojide Yunan mucizesi: 75 milyon euroluk yeni yatırım fonu

Yunanistan merkezli yatırım firması Marathon Venture Partners, Atina'daki teknoloji ekosistemine olan güvenini tazeledi. Firma, 75 milyon euro tutarında yeni bir fonu başarıyla kapattığını duyurdu. Böylece firmanın yönetimindeki toplam varlık 175 milyon euroya ulaştı. Bu gelişme, sekiz yıllık bir geçmişe sahip olan ve erken aşama yatırımlarıyla tanınan Marathon için önemli bir kilometre taşı oldu.

Ortağı Panos Papadopoulos, bu yeni fonun Yunanistan'ın potansiyeline olan uzun vadeli inançla şekillendiğini vurguladı. Papadopoulos'a göre bu fon, sadece yerel değil, küresel ölçekte de büyümeyi hedefliyor.

AUGMENTA VE HACK THE BOX SES GETİRDİ

Marathon’un yatırım yaptığı şirketlerden bazıları ciddi çıkışlara imza attı. Bunlardan en dikkat çekeni, tarım ve inşaat ekipmanları üreten CNH firmasının, Augmenta adlı tarım teknolojisi şirketini 110 milyon dolar karşılığında satın alması oldu.

Diğer önemli bir gelişme ise siber güvenlik eğitim ve değerlendirme platformu Hack the Box’ın, Carlyle yatırım firması tarafından gerçekleştirilen ikincil piyasa işlemiyle dikkat çekici bir değerlemeye ulaşmasıydı. Bu satışlar, Marathon’un yatırımcılarına sağladığı geri dönüşlerin sadece teoride değil pratikte de başarılı olduğunu ortaya koydu.

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NEDEN ŞİMDİ? NEDEN YUNANİSTAN?

Geçmişte Avrupa’nın büyük şehirleriyle kıyaslandığında düşük yatırım oranlarıyla anılan Yunanistan, artık bir dönüşüm yaşıyor. Marathon’un ilk fonu olan Marathon I, global ölçekte en yüksek getiri sağlayan fonlar arasında yer alıyor.

Papadopoulos, AI destekli bilimsel araştırmalardan robotik ve savunma teknolojilerine kadar birçok alanda erkenden pozisyon aldıklarını belirtti. Fon, yeni dalgaları henüz oluşmadan önce öngörebilme kabiliyetiyle fark yaratıyor.

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STRATEJİ DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni fonla birlikte Marathon’un yatırım stratejisinde köklü bir değişiklik beklenmiyor. Şirket, “önemli pazarlarda zorlu işleri başaran” kuruculara yatırım yapmaya devam edecek. Özellikle düzenlenmiş ve göz ardı edilen sektörlerde uzmanlık geliştiren girişimciler ön planda.

Elektrik şebeke yönetimi gibi karmaşık alanlarda faaliyet gösteren firmalar, Marathon’un ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayrıca yatırım yapılan girişimlerin neredeyse tamamının gelirinin Yunanistan dışından geldiği, bu sayede global pazarda güçlü konumlandıkları ifade ediliyor.

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KÜÇÜK FON, BÜYÜK GETİRİ

Küresel çapta ilk halka arzların (IPO) azaldığı ve şirketlerin elden çıkarma sürelerinin uzadığı bu dönemde, Marathon yatırımcılara realist yaklaşıyor.

Fon yapısında “decacorn” yani 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan dev şirketlere ihtiyaç duyulmadığını belirten Papadopoulos, erken aşamada yatırım yaparak ciddi hisse paylarını ellerinde tuttuklarını ifade etti. Bu strateji, ikincil satışlar ve stratejik birleşmeler yoluyla halka arz öncesi ciddi getiri sağlamalarına imkan tanıyor.

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DERİN TEKNOLOJİ Mİ, DERİN İNSAN MI?

Yatırım dünyasında derin teknoloji ve yapay zeka konuşulurken, Marathon'un yaklaşımı farklı. Firma sektör odaklı değil, insan odaklı hareket ediyor.

Marathon, savunma sanayisine Ukrayna savaşından önce yatırım yapan ilk genelci Avrupa fonlarından biri. Bu da onların sadece trendleri değil, toplumun ihtiyaçlarını da öngörebildiklerinin bir göstergesi.

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YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT

Berlin, Paris ya da Stockholm’deki girişimcilere kıyasla daha az fon çeken Yunan girişimciler, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak Marathon, yatırım yaparken coğrafya veya fiyat yerine girişimcinin vizyonuna ve projeye olan inancına odaklanıyor.

Papadopoulos, “Biz karar verirken başka kim yatırım yapıyor diye sormayız. Hızlı hareket eder, inandığımız fırsatları yakalarız” diyor.

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ZOR DÖNEMLERDE ALTERNATİF ÇIKIŞ YOLLARI

Dünya genelinde zorlu bir çıkış ortamı söz konusu. Bu nedenle, ikincil satışlar ve stratejik satın almalar gibi alternatif senaryolar önem kazanıyor.

Marathon, portföyündeki şirketlerin uzun vadeli yaşama şansı olan modeller üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. İkincil satışların da bu sürdürülebilirliği artırdığına inanıyor ve bu tür senaryolara sıcak bakıyor.

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AVRUPA FONLARINDAN GELEN DESTEK

Avrupa Birliği’nin sunduğu hibe ve teşviklerin etkisi ise kısıtlı kalıyor. Marathon, portföyündeki girişimcileri “piyasa dışı faaliyetlerle zaman kaybetmemeleri” konusunda uyarıyor. Fonun yaklaşımı, özel sektör dinamiklerine daha uyumlu bir rota izlemek yönünde.

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YUNAN EKONOMİSİNDE SESSİZ DEVRİM

Yunanistan’ın iyileşen makroekonomik görünümü, girişimcilik ortamını doğrudan etkilemese de, yetenekli iş gücünü ülkeye geri çekiyor.

Papadopoulos’a göre baskı altındaki toplumlar daha yaratıcı olur. Yunanistan’da da yaşanan zorluklar, inovasyonun temel itici gücü olmuş durumda.

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AMERİKAN FONLARI ÇEKİLİYOR, AVRUPA İÇİN FIRSAT DOĞUYOR

ABD merkezli yatırım fonlarının Avrupa’dan kısmen çekilmesi, yerel fonlar için büyük bir fırsat yarattı. Marathon, bu boşluğu avantaja çevirmeyi başaran firmalardan biri.

Papadopoulos, 2021’de yaşanan fon bolluğunun Avrupa şirketleri için kalıcı bir avantaj yaratmadığını belirtiyor. Bu nedenle yerel fonlar olarak kendi kaynaklarına ve kuruculara olan uzun vadeli bağlılığa güvenmeleri gerektiğini vurguluyor.