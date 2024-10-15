Teknolojik gelişimler inşaat sektörüne damga vuruyor

Inşaat teknolojisi firması 011h, mimarların sosyal konutları planlamalarına yardımcı olmak için dijital araçlar geliştiriyor. Şirketin kurucu ortağı Lucas Carné, yazılımlarının temel güçleri olduğunu ifade ediyor. Prefabrik yapılar, fabrikada üretilen parçaların yerinde birleştirilmesiyle inşa ediliyor. 011h, bu yöntemin mimarlar tarafından daha kolay kullanılması için yazılım eklentileri sunarak bina tasarımını dijital bir oyun haline getiriyor.

Şimdiye kadar 011h, çeşitli tasarımlara sahip birkaç İspanyol apartman bloğunda mimarlık ve inşaat firmalarıyla iş birliği yaparak projeler geliştirdi. Şirket, yıllık yaklaşık 200 konut üretecek projelere geçmeyi hedefliyor ve şu ana kadar 35 milyon eurodan fazla fon topladı.

Konut Açığını Kapatmak İçin Verimlilik Artışı

Carné, İspanya'da konut talebinin arzı aştığını belirtiyor. Avrupa genelinde konut eksikliği ve inşaat iş gücü sıkıntısı yaygın bir sorun haline geldi. Ayrıca, pandemi döneminde malzeme fiyatlarının artması da inşaat sektörünü etkiliyor. Bu sorunları hafifletmek için Avrupa'da çeşitli girişimler yeni çözümler geliştirmeye çalışıyor.

Carné, verimliliği artırmayı amaçladıklarını vurguluyor. Geleneksel inşaat süreçlerinde mimarların tasarımlarını ayrı bir inşaat firmasına vermesi yaygındır. Ancak 011h, tasarım ve inşaat süreçlerini tedarikçilerle birlikte yürütüyor. Firma, yüksek karbon ayak izine sahip beton yerine sürdürülebilir ahşap malzemeler kullanmayı tercih ediyor. 011h'nin binalarının karbon emisyonu, metrekare başına 400 kg CO2 eşdeğeri seviyesinin altında kalıyor; bu da mevcut ortalamaların oldukça altında. Ayrıca, inşaat süreleri ortalama süreden %30 daha kısa.

Yeni Teknolojilere Karşı Direnç

McKinsey Gayrimenkul pratiğinde yer alan Sam O’Gorman, inşaat sektöründe dijital teknolojilerin devrim niteliğinde değişim sağlamasının mümkün olduğunu ancak bunun zorlu olduğunu ifade ediyor. Yenilikçi yöntemlere karşı direnç gösterilmesi ve büyük yatırımlar gerektiren projelerde hata yapma riskinin yüksek olması, sektörün gelişimini engelleyen faktörler arasında yer alıyor. Ancak yeni firmalar, güçlü bir geçmiş oluşturarak potansiyel ortaklarını ikna edebilir.

Mikro Fabrikalar ile Hızlı Yapım

Birleşik Krallık merkezli AUAR (Otomatize Mimarlık) firması, inşaat firmalarına "mikro fabrikalar" sağlıyor. Bu mikro fabrikalarda yer alan robot kolları, modüler yapı birimleri üretiyor. Şirket, Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik projeler gerçekleştiriyor ve insan işçilerle robotların birlikte çalıştığı projeleri hayata geçiriyor.

Robotla Tuğla Örme

Amsterdam merkezli Monumental, Avrupa'da tuğla ile inşa etmenin hala büyük önem taşıdığını göz önünde bulundurarak robotlarla tuğla örme çözümleri sunuyor. Şirket, otomatik duvar inşaatı için üç ayrı görevi yerine getiren robotlar kullanıyor. Al Khafaji, robotların sürekli çalışarak insan işçilerle aynı hızda çalıştığını belirtiyor.

Yeni teknolojiler, inşaat süreçlerini dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak insan denetimi ve bitirme işleri hala gereklidir. Şirket, çevre dostu tuğla alternatifleri üzerinde de çalışmalar yapıyor.

Avrupa'daki inşaat sektöründe dijitalleşme ve yenilikçi çözümler, konut açığını kapatma ve sürdürülebilir yapıların inşa edilmesi konusunda büyük bir potansiyel taşıyor.