Son yıllarda hızla gelişen ve hayatın her alanına sızan kolaylık sağlayıcı teknolojiler, günlük yaşamı pratikleştirse de, uluslararası bilim çevrelerinde toplumsal ve bilişsel dengeler üzerindeki tahrip edici etkileri sebebiyle derin endişelere yol açtı. Önceleri yalnızca bir hizmetkâr olarak görülen bu araçların, birey ve toplum arasındaki organik bağları zayıflattığı, hatta yeni davranışsal bozukluklara zemin hazırladığı bilimsel çalışmalarla ortaya kondu.

STANFORD'DAN SOSYAL DENGE UYARISI

Stanford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Alexia Thompson, teknolojik araçların sosyal denge üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Thompson, gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmada, bireylerin bilgiye ve hizmete anında ulaşma yetisinin, problem çözme ve kişilerarası müzakere gibi temel sosyal becerileri aşındırdığını gözlemledi.

Prof. Thompson, bu durumu, "Teknoloji, yüzleşmemiz gereken 'boşluğu' doldurarak, sosyal gerilimi yönetme kapasitemizi köreltti. Artık zorlu iletişime tahammülümüz kalmadı, çünkü dijital ortam bize kolayca geri çekilme imkânı tanıdı" sözleriyle ifade etti.

MIT BİLİŞSEL BİLİMCİLERİ "BİLİŞSEL TEMBELLİK" TEHLİKESİNE İŞARET ETTİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Bilişsel Bilimler uzmanlarından Dr. Ethan Miller ise konuyu bilişsel boyutta ele aldı.

Dr. Miller ve ekibinin yayımladığı bir raporda, sürekli olarak dış kaynaklara (arama motorları, navigasyon sistemleri vb.) güvenme eğiliminin, beynin dikkat, hafıza ve mekânsal yönelim fonksiyonlarında "tembelliğe" neden olduğu vurgulandı.

Dr. Miller, "Teknoloji, bizi sürekli düşünme yükünden kurtardı. Ancak bu yükten kurtulmak, düşünme kaslarımızı zayıflattı. Çocukların ve gençlerin bilişsel olgunlaşma süreçlerinde dahi, dijital cihazların aşırı kullanımı sebebiyle önemli sekteye uğramalar yaşandığı tespit edildi" açıklamasında bulundu.

Araştırma, aşırı teknoloji kullanımının anksiyete, yalnızlaşma ve hatta ‘Nomofobi’ (telefonsuz kalma korkusu) gibi yeni nesil davranışsal bozuklukları tetiklediğini de gösterdi.

İSTİHDAM VE TOPLUMSAL HOMOJENLEŞME: EKONOMİK ETKİLER

Ekonomik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri de tartışılan teknolojik gelişmelerin, istihdamdan tasarruf sağlama eğilimiyle ilk aşamada iş gücü piyasasını daralttığı kaydedildi.

Teknolojik değişimin kentleşme, örgütlenme ve büyük aile yapısının dağılması gibi ekonomi dışı sosyal olguları beraberinde getirdiği, bu durumun tarihsel ve kültürel miraslardan bağımsız olarak toplumlar arasında homojenleşmeye yol açtığı da gözlemlenen bulgular arasında yer aldı.

Bilim insanları, gelecekte bu homojenleşmenin kültürel çeşitliliğin kaybı anlamına gelebileceği hususunda uyardı.

Uluslararası otoriteler, kolaylık adına hızla adapte edilen bu teknolojik araçların, sunduğu konforun bedelini toplumsal direnç ve insan ilişkileri üzerinden tahsil ettiğini; bu durumun ciddi bir dengeleme ve bilinçli kullanım politikası ile ele alınması gerektiğini dile getirdi.