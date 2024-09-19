Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması

ChatGPT, insan benzeri konuşma diyalogları oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka (AI) sohbet robotudur . Dil modeli sorulara yanıt verebilir ve makaleler, sosyal medya gönderileri, denemeler, kod ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabilir.

ChatGPT, yapay zekanın bir biçimidir. Yapay zeka , kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan insan benzeri görseller, metinler veya videolar almak için komutlar girmelerine olanak tanıyan bir araçtır.

ChatGPT, müşteri hizmetleri web sitelerinde bulunan otomatik sohbet hizmetlerine benzerdir, çünkü insanlar ona sorular sorabilir veya ChatGPT'nin yanıtlarına ilişkin açıklamalar talep edebilir. GPT, ChatGPT'nin istekleri nasıl işlediğini ve yanıtları nasıl formüle ettiğini ifade eden "Üretken Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü" anlamına gelir. ChatGPT, en iyi yanıtları sıralayan insan geri bildirimi ve ödül modelleri aracılığıyla takviyeli öğrenme ile eğitilir. Bu geri bildirim, gelecekteki yanıtları iyileştirmek için ChatGPT'yi makine öğrenimiyle zenginleştirmeye yardımcı olur.