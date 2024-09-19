Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması

Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
Düzenleme: Yavuz Biçer

Son zamanlarda bazı kesimlerin "matbaanın karşısına dikilen yobazlar gibi" karşı çıktıkları yapay zeka uygulamaları pek çok özelliğinin dışında metin yazma, derleme, düzeltme, çevirme gibi pek çok görevi de layıkıyla yerine getiriyor. Google'dan Microsoft'a kadar pek çok teknoloji devinin birbiriyle yarıştığı bu büyülü dünyadan hayatımızı kolaylaştıracak en başarılı 7 tanesine göz atalım.

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Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması 1

ChatGPT, insan benzeri konuşma diyalogları oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka (AI) sohbet robotudur . Dil modeli sorulara yanıt verebilir ve makaleler, sosyal medya gönderileri, denemeler, kod ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabilir.

ChatGPT, yapay zekanın bir biçimidir. Yapay zeka , kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan insan benzeri görseller, metinler veya videolar almak için komutlar girmelerine olanak tanıyan bir araçtır.

ChatGPT, müşteri hizmetleri web sitelerinde bulunan otomatik sohbet hizmetlerine benzerdir, çünkü insanlar ona sorular sorabilir veya ChatGPT'nin yanıtlarına ilişkin açıklamalar talep edebilir. GPT, ChatGPT'nin istekleri nasıl işlediğini ve yanıtları nasıl formüle ettiğini ifade eden "Üretken Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü" anlamına gelir. ChatGPT, en iyi yanıtları sıralayan insan geri bildirimi ve ödül modelleri aracılığıyla takviyeli öğrenme ile eğitilir. Bu geri bildirim, gelecekteki yanıtları iyileştirmek için ChatGPT'yi makine öğrenimiyle zenginleştirmeye yardımcı olur.

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Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması 2

ChatSonic, Writesonic teknoloji şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Yaratıcılarına göre , bu yapay zeka uygulaması "yapay zeka sohbet robotu evreninin en iyisi"dir.

Google Bard ve OpenAI'nin ChatGPT'si de dahil olmak üzere şu anda piyasada bulunan diğer çok popüler AI sohbet robotları düşünüldüğünde bu oldukça cesur bir ifade . Ancak ChatSonic'i farklı kılan şey, ChatGPT'nin sınırlamalarını ele almak için yaratılmış olmasıdır . Komik olan şu ki, bu iki sohbet robotu düşündüğünüzden daha benzer. Her ikisi de OpenAI'nin en son modeli GPT-4 üzerine inşa edilmiştir ve metin yanıtları üretmek için doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanır.

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Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması 3

Google Gemini; Google AI tarafından geliştirilen, metin ve koddan oluşan büyük bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş, çok dilli, çok modlu bir yapay zekâ modelidir. Gemini; metin oluşturma, dilleri çevirme, farklı türlerde yaratıcı içerikler yazma ve sorularınızı bilgilendirici bir şekilde yanıtlama gibi birçok görevde kullanılabilir.

Google Gemini’yi kullanmak oldukça basittir. İlk adım olarak Google Gemini’nin resmî web sitesine erişmek için tarayıcınızda Google Gemini adresini ziyaret edin veya Google’da “Google Gemini” olarak arayın.

Google Gemini’yi kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Hali hazırda bir Google hesabınız varsa bu hesapla giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra yapmak istediğiniz işlemi seçin. Örneğin; metin oluşturma, çeviri yapma, soru sorma gibi seçenekler olabilir.

Seçtiğiniz işleme göre gerekli bilgileri girin. Örneğin; metin oluştururken başlık veya içerik metni girmeniz gerekebilir. Çeviri yaparken kaynak ve hedef dilleri belirtmeniz gerekebilir. Gerekli bilgileri girdikten sonra işlemi tamamlamak için “Oluştur” veya “Gönder” gibi bir butona tıklayın. Google Gemini, verilen bilgilere göre işlem yapacak ve sonuçları size sunacaktır.

Google Gemini’yi en iyi şekilde kullanmak için net ifadeler kullanabilir, isteklerinizi detaylı bir şekilde ifade edebilirsiniz. İstemediğiniz bir sonucu aldığınızda geri dönüt verebilir ve doğru çıktıyı alabilirsiniz.

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Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması 4

Poe, ChatGPT , Claude ve hatta kendi AI sohbet robotları da dahil olmak üzere geniş bir AI sohbet robotu yelpazesine erişmenizi ve seçeneklerinizi tek bir merkezde daha etkili bir şekilde toplamanızı sağlayan çevrimiçi bir platform ve uygulamadır.

Poe ayrıca platformdaki AI sohbet robotu dizilimine ekleyebileceğiniz Assistant adlı kendi AI sohbet robotuna sahiptir. Üstelik platformda saklamak için kendi AI sohbet robotlarınızı yaratabilir ve bunları diğer kullanıcılar da kullanabilir. Diğer kullanıcılar sizin yarattıklarınızdan faydalandığında sohbet robotlarınız için ödeme bile alabilirsiniz.

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Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması 5

ChatGPT’nin ücretsiz versiyonunda sunduğu çeşitli sohbet botlarının bir benzerlerini ücretsiz olarak Nova uygulamasında kullanabilirsiniz. Uygulamanın özellikleri arasında ChatGPT’nin gelişmiş modelleri ve Google Bard yer alıyor.

140 farklı dilde sorulan soruları anlayıp cevap verebilen AI sohbet botu Nova, Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilir. Uygulamanın bir de Pro versiyonu bulunuyor. Ancak bu sizi endişelendirmesin, çünkü ücretsiz ve Pro versiyon arasında yalnızca günlük kullanım limiti mevcut.

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Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması 6

Microsoft Bing Chat artık Copilot olarak yoluna devam ediyor. Bu, arama motorunun başka bir düzeyde web arama yetenekleri sağlamak için chatbot'u kullanacağı anlamına geliyor. AI destekli hizmet, OpenAI tarafından geliştirilen bir konuşma dili modeli chatbot'u olan Chat GPT tarafından kullanılan teknolojiyi kullanıyor.

Bing artık arama çubuğuna girilen sorguları insan konuşmasını taklit eden metinle yanıtlayacak ve konuyla ilgili bilgi içeren birçok farklı web sitesinden toplanan bilgilerle tek bir yanıt gösterecek. Standart arama sonuçları bunun altında gösterilecek. Bu, sorulara yanıtların daha basit ve hızlı bir şekilde verileceği anlamına geliyor. Teorik olarak, ihtiyacınız olan bilgiyi bulmak veya farklı sitelerden gelen yanıtları karşılaştırmak için uzun bir web sayfasını okumanız gerekmeyecek. Yapay zeka konuşma dili modelleri iyice yaygınlaştı. Şimdi büyük teknoloji markalarının bunları nasıl uygulayacağını görme zamanı. Bazen alay konusu olan mütevazı Microsoft arama motorunun itibarı göz önüne alındığında şaşırtıcı bir şekilde Bing'in öncülük ettiği görülüyor.

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