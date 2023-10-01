Teknolojiyle beraber cenaze törenleri de değişiyor. İşte cenazelerde yaşanacak değişimler

Geleceğe dair fikir üreten bilimcilerin 2050 sonrası için olmasını bekledikleri teknolojik gelişmeler insanların hayal gücünü zorlayacak derecede. İşte insanlığı bekleyen birbirinden ilginç gelişmeler..

Teknolojiyle beraber cenaze törenleri de değişiyor. İşte cenazelerde yaşanacak değişimler

Geleceğe dair tahminler üreten fütüristler, 2050 yılı ve sonrasında dair cenaze ve hayatını kaybetmiş kişiler ile ilgili birbirinden ilginç tahminlerde bulundu.

Bilimcilere göre insanların dijital ikizleri öldükten sonra da yaşamaya devam edecek, ve ölü olan kişiler kendi cenaze merasimlerine katılabilecek. İşte madde madde insanlığı bekleyen o gelişmeler:

* Mezara bağlantı: Yapay zeka stratejisti Luke Budka’ya göre gelecekte cenazelerde akrabalar, yapay zeka teknolojisi sayesinde ölen yakınlarıyla konuşabilecekler. Ölmüş bir kişi de kendi cenazesinde bir konuşma yapabilecek. Bu, ChatGPT gibi bir sohbet botuna merhumun sesinin ve karakter özelliklerinin yüklenmesiyle mümkün olacak.

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* Ölen kişinin DNA’sı ile yaşayan anıtlar: Bu anıtlar, ölen kişinin DNA’sından parçalar eklenmiş ağaçlar ve hatta ışık saçan biyolüminesan mantarlar gibi canlılar olabilir.

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* Sanal gerçeklik cenazeleri: Pandemide insanların cenazetörenlerine katılma biçiminde bir değişim olmuştu. Bazı katılımcıların video bağlantısı yoluyla katıldığı görünmüştü. Artık insanlar törenlere çevrimiçi katılmaya devam edebilir.

* ‘Dijital ikizler’: İnsanlar öldükten sonra, hayatta kalan yakınlarına gerçek yaşamlarına dayanarak tavsiyelerde bulunabilen sanal ‘dijital ikizler’ şeklinde ‘yaşamaya’ devam edebilirler. Halihazırda Hereafter.AI gibi şirketler bunu zaten sınırlı bir şekilde sunuyor.

* Gömülmek yerine dondurulmak: 2050 yılına gelindiğinde, öldükten sonra dirilme ihtimali daha gerçekçi olacak ve daha fazla insan öldükten sonra dondurulmayı tercih edecek. Şu anda dondurma hizmeti (sıvı nitrojen tüpü içinde bedeni muhafaza etme) veren merkezler çok pahalı. Bu yöntem yaygınlaştıkça ucuzlayabilir.

* İnsan kompostu: Çevresel kaygıların artmasıyla birlikte, merhumun su ve sodyum hidroksit çözeltisinde ‘çözündüğü’ ekolojik cenaze törenleri yaygınlaşacak. Diğer çevre dostu seçenekler arasında vücudun zengin bir toprağa dönüştürüldüğü insan kompostu yöntemi var.

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