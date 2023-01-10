Asla tekrar ısıtmamanız gereken 9 yiyecek

Artan yiyecekleri daha sonra tüketmek üzere buzdolabında saklamak mantıklı. Ne var ki; bu alışkanlık çok tehlikeli. . Isıtıldığında vücut için tehlikeli olabilecek yiyecekler vardır.

İşte karın ağrısı, sindirim raahtsızlıkları ve hatta gıda zehirlenmesinden kaçınmak için tekrar ısıtılmaması gereken 7 yiyecek.

Patates

Haşlanmış, püre yapılmış veya kızartılmış patatesi tekrar ısıtmanız önerilmez. Sindirimi bozabilir.

Yumurta

Yumurta protein açısından zengin. Ancak bir yumurtayı ikinci kez yüksek sıcaklıkta ısıtmak, yumurtaların bileşimini değiştirir karın ide ağrısı oluşur.

Mantar

Birkaç saat boyunca oda sıcaklığında kalan mantarları yeniden ısıtmak sindirim rahatsızlığına neden olur.

Pirinç

Pirinç ayrıca oda sıcaklığında saklandığında toksik maddeler üretebilir. Bu nedenle pirinç pişirildikten hemen sonra yenmezse tehlikeli olur.

Kereviz

Bu gıda ısıtıldığında nitritlere dönüşen nitratlar içerir. Bunlar vücut için tehlikeli olabilecek bileşiklerdir.

Ispanak

Bu koyu yeşil yapraklı sebze oda sıcaklığında saklandığında nitritlere dönüşebilen yüksek miktarda nitrat içerir. Nadir durumlarda ölüme neden olması muhtemeldir.

Deniz ürünleri



Deniz ürünlerinin fırında veya mikrodalgada tekrar ısıtılması önerilmez. Çünkü hızla bozulabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilirler.