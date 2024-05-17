Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD’nin Texas eyaletinde yaşanan şiddetli hortum felaketi sonucunda dört kişi yaşamını yitirdi ve 800 binden fazla konut elektriksiz kaldı.
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 1

Texas’ın güney bölgesindeki Houston şehri, hortumun etkisiyle büyük zarar gördü.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 2

Şehirdeki evlerin ve iş yerlerinin pencereleri kırıldı, bir gece kulübü hasar gördü ve bir otelin çatısı havalandı.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 3

Fırtına, enkaz parçalarını etrafa saçarak şehri adeta bir savaş alanına çevirdi.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 4

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şehir merkezi ve ticari alanların çoğunun devrilen elektrik direkleri ve kırık camlarla kaplı olduğunu, trafik ışıkları ve sokak lambalarının ise söndüğünü ifade etti.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 5

800 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Whitmire, “Şu an itibarıyla 800 binden fazla hane elektriksiz” şeklinde konuştu.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 6

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Houston İtfaiye Departmanı Başkanı Samuel Pena, devrilen vinçler ve ağaçlar nedeniyle dört kişinin öldüğünü açıkladı.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 7

SEL UYARISI YAPILDI

Eğitim kurumları bugün tatil edilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Houston için şiddetli yağışlar sebebiyle sel uyarısı yaptığı bildirildi.

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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 8
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 9
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 10
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 11
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 12
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 13
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 14
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 15
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 16
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 17
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 18
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 19
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 20
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Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı 21
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