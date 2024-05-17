Teksas’ı hortum vurdu! 4 kişi öldü 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Texas’ın güney bölgesindeki Houston şehri, hortumun etkisiyle büyük zarar gördü.
Şehirdeki evlerin ve iş yerlerinin pencereleri kırıldı, bir gece kulübü hasar gördü ve bir otelin çatısı havalandı.
Fırtına, enkaz parçalarını etrafa saçarak şehri adeta bir savaş alanına çevirdi.
Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şehir merkezi ve ticari alanların çoğunun devrilen elektrik direkleri ve kırık camlarla kaplı olduğunu, trafik ışıkları ve sokak lambalarının ise söndüğünü ifade etti.
800 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI
Whitmire, “Şu an itibarıyla 800 binden fazla hane elektriksiz” şeklinde konuştu.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Houston İtfaiye Departmanı Başkanı Samuel Pena, devrilen vinçler ve ağaçlar nedeniyle dört kişinin öldüğünü açıkladı.
SEL UYARISI YAPILDI
Eğitim kurumları bugün tatil edilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Houston için şiddetli yağışlar sebebiyle sel uyarısı yaptığı bildirildi.