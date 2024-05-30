Teksas'ı Trabzon'a taşıdı. Şapkasını takan çocukluğuna dönüyor

Bir mimari proje çizmediklerini dile getiren Funda Alpak, “Bildiğiniz bir kasaba görüntüsü vermek istedim. Bunun için bir mimari proje çizmedik. Tamamen yıllardır hedeflediğim üzerine koyduğum şeyleri kendimiz yaptık. Yaklaşık 10 ay gibi bir süre de burayı yaptık. Ciddi bir maliyeti oldu. Birçok materyale ulaşmak zor oldu. Herhangi bir destek almadım. Daha zor olacağını düşünüyordum ama beklediğimden daha çabuk oldu" dedi.