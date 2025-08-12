Teksas'ta silahlı saldırı: 2 Ölü

İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Austin polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, saldırganın beyaz bir erkek olduğunu ve bölgedeki bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin otoparkında çok sayıda polis ve acil müdahale ekibinin olduğu görüldü.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, ABD medyasında çıkan haberlere göre, alışveriş merkezine yakın bir hastanede 3-4 yaralının tedavi altına alındığı iddia ediliyor.