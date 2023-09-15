Teksas’taki süpermarket katliamcısına 90 kez müebbet

ABD’nin Teksas eyaletinde bir süpermarkette Latin Amerika kökenli 23 kişiyi öldüren Patrick Crusius, 90 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Teksas’taki süpermarket katliamcısına 90 kez müebbet

Crusius’un idam cezası alması için de girişimde bulunulduğu bildirildi.

Nefret suçu işledi

Olay, 3 Ağustos 2019 tarihinde Teksas’ın El Paso kentinde meydana geldi. Patrick Crusius, Meksika sınırındaki bir süpermarkete girerek silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen 23 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Crusius’un saldırıyı göçmenlere karşı nefret motivasyonuyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Akıl sağlığına yönelik tedavi emri

Crusius, bugün hakim karşısına çıkarıldı. Crusius’a 45’i nefret suçu olmak üzere toplam 90 suçlamadan 90 kez müebbet hapis cezası verildi. Yargıç ayrıca Crusius’un Colorado eyaletindeki bir hapishaneye gönderilmesini ve burada akıl sağlığına yönelik tedavi görmesi emrini verdi.

İdam cezası gündemde

Öte yandan Teksas eyaleti savcılarının Crusius’u idam cezası ile yargılamak için girişimde bulundukları ancak dava ile ilgili henüz net bir tarihin belirlenmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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