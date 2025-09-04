Tekstil deposu ve fabrikada çıkan yangın kontrol altında

Yangın, dün gece merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tekstil deposu ve yanında bulunan tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, Uşak Belediyesi ve Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, su tankerleri ve İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makineleri de çalışmalara destek sağladı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangın ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.