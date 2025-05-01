Tekstil devi ekonomik krize boyun eğdi! Dünyanın birçok ülkesine ihracatta bulunuyordu

70 yıldır faaliyet gösteren ve birçok ülkeye ihracatta bulunan Çiçekçi Tekstil konkordato talep etti.

Fason üretim yapan ve yıllardır birçok büyük marka için üretim gerçekleştiren firma, yüzlerce çalışanı ve uzun süredir devam eden iş hacmiyle bölgenin en güçlü üreticilerinden biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, firmanın toplam 1 milyar 500 milyon TL’lik borcundan yaklaşık 300 milyon TL’sinin bankalara olduğu öğrenildi.

Firma, hem çalışan istihdamı hem de tedarikçi ağındaki geniş yapısıyla Denizli ekonomisinde önemli bir yer tutuyordu.

Konkordato başvurusunun, yalnızca Çiçekçi Tekstil’i değil, aynı zamanda ona bağlı çalışan alt firmaları ve fason üretim yapan birçok atölyeyi de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tekstil sanayisinde son dönemde baskılanan döviz kurları, hammadde fiyatlarındaki dalgalanma ve iç piyasalardaki daralma birçok firmayı zora sokarken, Çiçekçi Tekstil’in bu sürece dayanamayarak konkordatoya başvurması, sektörün içinde bulunduğu kırılgan durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Konkordato süreciyle ilgili şu ana kadar şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.

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BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Çiçekçi Tekstil, 1954 yılında Aydın ili Nazilli ilçesinde İtimat Manifatura olarak kurulmuştur. 2002 yılında, kapasitesini artırmak amacıyla tekstilin başkenti Denizli'de faaliyet göstermeye başlamıştır. Firmamız, manifatura ve ev tekstili sektörlerinde güçlü bir yer edinmiş, stok ve ihraç ürünleriyle tüm Türkiye pazarında önemli bir paya ulaşmıştır.

2009 yılında ilk ihracatını Afrika'ya gerçekleştiren firmamız, bugün İtalya, Danimarka, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerine ev tekstil ürünleri ihracatı yapmaktadır. 2017 yılında Çiçekçi Tekstil A.Ş olarak yeniden yapılanan firmamız, Lady Moda, Flanel Home ve Kırmızı Home markalarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamıştır. 12.000 m² kapalı alanda, 400 çalışanı ve aylık 180.000 adet üretim kapasitesi ile hizmet vermekteyiz